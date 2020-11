Quoi retenir de la fin de semaine?

Trump évoque la victoire de son adversaire

Plus d’une semaine après que Joe Biden a été déclaré vainqueur à la présidentielle américaine, Donald Trump a évoqué pour la première fois la victoire de son adversaire au détour d’un tweet, dimanche matin, en précisant que son adversaire «a gagné parce que l’élection était truquée». Une heure plus tard, le président sortant, connu pour son caractère impétueux, a cependant réitéré qu’il «ne concède RIEN».

Et le locataire de la Maison-Blanche peut compter sur l’appui de plusieurs milliers d’électeurs républicains qui se sont réunis dans le centre-ville de Washington samedi pour l’encourager à continuer de contester les résultats de l’élection. «Stop the Steal!» ont-ils clamé dans les rues de la capitale américaine, où des heurts entre partisans du président sortant et des opposants ont éclaté dans la nuit. Une personne a été poignardée et transportée à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.