Enfants morts à Wendake: la mère en veut au système de ne pas les avoir protégés

« Pourquoi on ne m’a pas entendu ? » Dans un ultime appel à l’aide, la mère d’Alex et Olivier, ces deux frères de Wendake tués le mois dernier, demande à Québec d’agir au plus vite pour changer le système qui n’a su la soutenir pour protéger ses enfants, malgré ses nombreuses démarches pour obtenir de l’aide de la DPJ.

C’est le cœur gros, la gorge serrée et les yeux embués de larmes, qu’Émilie Arsenault, a pris la parole devant les médias dimanche, poussée par la peine et la colère qui l’habitude depuis la mort de ces deux « amours » de 5 et 2 ans.

« Je suis en colère contre notre Québec qui se dit doté d’un système de protection à l’enfance. Moi quand j’ai fait appel à la DPJ [directeur de la protection de la jeunesse] pour protéger mes propres enfants, il était où ce système de protection là ? Pourquoi on ne m’a pas entendu. Pourquoi tous les signalements pour mes amours n’ont pas été reconnus malgré tout notre bon vouloir », a-t-elle lancé aux côtés de l’avocat de la famille, Marc Bellemare, et de son père Jean-Guy Arsenault. « Si vous nous aviez écoutés, j’aurais peut-être la chance de profiter de mon dimanche aujourd’hui avec mes enfants plutôt que de les pleurer. »

Mme Arsenault a raconté vivre un « cauchemar éveillé » depuis le 11 octobre, lorsque les enquêteurs ont retrouvé ses deux jeunes garçons sans vie dans une résidence de Wendake.

« Je n’ai pas de mots pour vous dire à quel point je m’ennuie. Chaque seconde, mais particulièrement avant d’aller dormir, sachez mes amours qu’il n’y a pas un soir où que je ne vais pas vous border, comme si j’avais la chance de vous avoir encore près de moi. Je continue de vous dire que je vous aime, que je vous adore, pour la vie, à la folie. Comme avant que vous deveniez des étoiles », a-t-elle raconté, s’adressant directement à ses défunts enfants.

Michael Chicoine, le père des deux enfants, fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré des deux bambins, et sera de nouveau devant la cour le 12 janvier prochain. Rappelons qu’il s’était rendu de lui-même à la centrale de police du parc Victoria quelques heures avant la funèbre découverte des enquêteurs.

D’autres détails suivront.