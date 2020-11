Après avoir atteint la veille un nouveau sommet de nouveaux cas de COVID-19, la situation sanitaire s’est légèrement améliorée au Québec.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas s’est élevé à 1211 au cours des 24 dernières heures, comparativement à 1448 samedi et 1301 vendredi.

Le nombre de cas atteint maintenant 123 854 depuis le début de la pandémie. L’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) signalait 12 380 cas actifs.

Quinze décès se sont ajoutés au bilan, dont deux survenus au cours des 24 dernières heures, onze du 8 au le 13 novembre, un avant le 8 novembre et un dernier à une date inconnue. Le bilan des victimes s’élève à 6636.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord

Le nombre d’hospitalisations a grimpé à 587, soit quatre de plus que la veille. On rapporte sept patients de plus aux soins intensifs, pour un total de 89.

L’INSPQ signale 1180 rétablissements, pour un total de 104 848 depuis le début de la crise sanitaire.

Le nombre de prélèvements réalisés le 12 novembre s’élève à 28 861.

De nombreuses régions ont dépassé le seuil des 100 nouveaux cas. Les autorités rapportent 313 cas supplémentaires dans l’île de Montréal, 169 en Montérégie, 113 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 103 dans la Capitale-Nationale et dans Lanaudière.

Laval compte 88 nouveaux cas ; la Mauricie-Centre-du-Québec 84 ; l’Estrie 82 ; les Laurentides 56 ; l’Outaouais 41 ; la Chaudière-Appalaches 38 et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 14.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 294 307 cas de la COVID-19 et 10 935 décès ont été rapportés depuis le début de la pandémie.