8 Estrie, 13 novembre 2020 | « La quarantaine, jamais connue. Le véritable confinement non plus. Après avoir passé deux semaines en sol américain pour couvrir les élections 2020, en Floride et en Géorgie, en temps de pandémie, me voilà confinée pendant autant de temps. C’est bien la première fois puisque depuis le tout début des mesures sanitaires en mars dernier, comme plusieurs de mes collègues, nous étions sur le terrain pour rendre compte de la pandémie au Québec. Prenons soin de nous tous en ces temps bien particuliers ! » Pour remédier à son inaction forcée, Marie-France Coallier propose plus bas deux photos tirées de son reportage aux États-Unis. Marie-France Coallier Le Devoir