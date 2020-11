Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Wendake : la famille prend la parole

Un peu plus d’un mois après la mort tragique à Wendake de deux petits garçons tués par leur père Michael Chicoine, deux membres de leur famille tiendront une conférence de presse dimanche en après-midi.

La mère et le grand-père des petits Olivier, 5 ans, et Alex, 2 ans, seront en compagnie de l’avocat Marc Bellemare. L’enquête sur le drame survenu le 10 octobre est toujours en cours, et le dossier de M. Chicoine sera ramené devant la cour le 12 janvier.