Pour une réduction des délais de traitement

Deux manifestations se tiendront simultanément à Montréal et à Québec pour réclamer une réduction des délais de traitement des demandes de résidence permanente.

Il y a environ trois semaines, Le Devoir racontait l’histoire de plusieurs de ces immigrants qui sont en attente d’une résidence permanente depuis parfois plus d’un an et qui s’inquiètent de n’avoir reçu aucun accusé de réception des autorités fédérales.