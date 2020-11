La Couronne taille Salvail en pièces

Éric Salvail a « menti » à la Cour pour se « donner une image positive » à travers un témoignage « rempli d’incohérences et de contradictions », a soutenu jeudi matin la procureure de la Couronne, qui s’est appliquée à tailler en pièces la crédibilité et la fiabilité de l’ancien animateur et producteur.

La première partie de la plaidoirie d’Amélie Rivard a été livrée en un feu roulant : 90 minutes pour prouver au juge Alexandre Dalmau que « le témoignage d’Éric Salvail doit être rejeté dans sa totalité, et que rien de ce qu’il a dit ne doit être retenu comme étant crédible ».

Partant de là, l’avocate a tenté de démonter chaque élément du témoignage de M. Salvail — de même que le cœur de la plaidoirie offerte mercredi par l’avocat Michel Massicotte, à l’effet que les événements dont son client est accusé ne se sont jamais produits.

Mme Rivard a noté qu’Éric Salvail « s’est présenté en Cour avec un récit très posé, organisé, très précis, et n’a démontré aucune hésitation. Il était très déterminé dans ses réponses au soutien de sa défense — à savoir qu’il n’aurait pas pu, physiquement et temporellement, [commettre les gestes], que c’était impossible par le genre de personne qu’il est. »

Or, dit-elle, la preuve affirme le contraire sur tous ces éléments.

D’une part, M. Salvail avait bel et bien un lien d’emploi à Radio-Canada (où le plaignant, Donald Duguay, affirme avoir été harcelé et agressé) durant toute la période couverte par les accusations (harcèlement, agression sexuelle et séquestration pour des faits qui seraient survenus en 1993).

La procureure Rivard a noté qu’il a fallu qu’elle soutire ces informations à M. Salvail en contre-interrogatoire, parce qu’il affirmait le contraire en se basant sur son dossier d’employé de la société d’État. « Son témoignage a évolué ». Mais le fait qu’il a travaillé comme salarié jusqu’au 13 août 1993, puis qu’il avait à revenir à Radio-Canada dans la période entourant l’agression sexuelle alléguée (qui aurait été commise le 29 octobre 1993), et aussi qu’il n’y avait pas de contrôle de sécurité formel à Radio-Canada, « contredit le pilier de sa défense, soit l’impossibilité physique » d’être là, a fait valoir Amélie Rivard.

Elle a aussi affirmé que même si les deux hommes n’étaient pas toujours rattachés exactement au même département durant la période visée, ils ont bel et bien eu à se côtoyer. Que M. Salvail dise qu’il n’a pas travaillé avec Donald Duguay est « faux et erroné », a-t-elle dit.

D’autre part, elle est longuement revenue sur les affirmations d’Éric Salvail comme quoi il n’agresse pas des gens dans la vie — et n’aurait donc pas pu commettre les gestes qu’on lui reproche. Selon Mme Rivard, tant la publication Facebook faite par M. Salvail au lendemain de la publication d’un article de La Presse où on détaillait plusieurs allégations à son endroit, que les trois témoignages déposés en contre-preuve lundi, disent précisément le contraire.

« Malgré les admissions de [sa] lettre, quand il témoigne devant la Cour, il nous dit que ses agissements ont toujours été corrects, n’ont jamais franchi la ligne. Il ne s’approprie aucun comportement problématique », ce qu’il reconnaissait pourtant d’emblée sur Facebook. Cette portion de son témoignage est « cousue de fil blanc », estime la Couronne.

La plaidoirie de la poursuite devrait se terminer ce midi.