Le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal enfin remis

C’est plus de huit mois après la date prévue que le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal sera remis. Et on vous le donne en mille, l’annonce du gagnant de cette 35e édition se fera de manière virtuelle, lors d’une cérémonie qui débute à midi.

Neuf finalistes courent la chance de gagner une bourse de 30 000 $. Parmi eux, on note le Centre Segal des arts de la scène, le groupe MAI (Montréal, arts interculturels), Momenta (Biennale de l’image) et MUTEK. La récompense est remise à des créateurs qui ont marqué l’année artistique de la métropole.