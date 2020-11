Peu importe sa personnalité, Salvail est innocent, clame son avocat

Les accusations à l’endroit d’Éric Salvail sont « totalement infondées », a plaidé mercredi matin son avocat Michel Massicotte. Non pas parce que l’ancien animateur et producteur ne serait pas « le type de personnalité » à poser des gestes déplacés, mais bien parce que ce qu’on lui reproche précisément ici n’est jamais arrivé.

M. Massicote a lancé d’entrée de jeu que la Défense n’a « pas l’intention de soutenir qu’Éric Salvail doit être acquitté puisque ce n’est pas dans sa nature de harceler les gens [contrairement à ce que M. Salvail a lui-même affirmé lors de son témoignage]. La défense ne repose pas sur le fait qu’il ne possède pas le type de personnalité » à poser de tels gestes, a-t-il dit.

« Le véritable enjeu n’est pas de savoir si Éric Salvail a pu commettre des gestes déplacés, mais bien s’il a commis les gestes reprochés par Donald Duguay », le plaignant de ce dossier.

Ainsi Michel Massicotte n’a pas souhaité « argumenter sur la contre-preuve » déposée lundi par la Couronne. Dans celle-ci, trois nouveaux témoins ont affirmé avoir été témoins et victimes des débordements d’Eric Salvail au fil des ans.

Aucune d’entre eux n’a souhaité porter plainte, mais ils ont décrit un homme qui fait de l’exhibitionnisme, des propositions indécentes et insistantes, ou encore des attouchements. Surtout, ils ont affirmé que la prétention d’Éric Salvail — qui avait dit qu’il ne franchissait pas la « ligne » qui sépare l’humour du harcèlement — était fausse.

M. Salvail fait face à des accusations de harcèlement, d’agression sexuelle et de séquestration pour des faits qui seraient survenus en 1993.

Crédibilité ?

L’avocat Massicotte n’est donc pas revenu là-dessus mercredi matin. Il s’est plutôt concentré à tenter de démontrer le manque de crédibilité et de fiabilité du plaignant (Donald Duguay), en soumettant qu’il a offert à la cour un « témoignage invraisemblable, truffé de contradictions, d’exagérations et d’ajouts ».

Il l’a décrit comme « une personne qui est capable de mentir et de répandre des faussetés ». M. Massicotte en veut pour preuve le fait que M. Duguay a d’abord décrit aux policiers que la salle de bains où se serait produite son agression sexuelle avait deux urinoirs, avant de rectifier autour d’un seul urinoir.

Michel Massicotte a réitéré son scepticisme devant le « travail sur la mémoire post-traumatique que M. Duguay a fait avec son psychiatre », et qui lui aurait permis de préciser ce genre de détails à rebours.

Il a notamment relevé qu’il lui semblait « un peu curieux » de voir que Donald Duguay « a toujours une réponse » pour des événements qui seraient survenus il y a plus de 25 ans. « Une personne qui a réponse à tout, ça peut impliquer qu’il y a fabrication », a-t-il dit.

À l’opposé, il n’est selon lui « pas étonnant [qu’Éric Salvail] ne se souvienne pas d’avoir posé les gestes qu’on lui reproche : c’est que ces gestes et paroles n’ont simplement pas existés. »

Registre des employés

Michel Massicotte s’est beaucoup appuyé sur ce qu’il estime être la « preuve la plus solide » de ce procès — le dossier d’employé de M. Salvail à Radio-Canada, où les incidents se seraient déroulés — pour plaider l’impossibilité que les événements se soient produits. Ce fut le cœur de sa plaidoirie de mercredi matin.

« Éric Salvail doit être cru, et sa défense doit soulever un doute raisonnable, sur deux aspects : il n’a pas commis les gestes reprochés ; et ses emplois et occupations professionnelles ne lui auraient pas permis de commettre les gestes allégués », a-t-il soutenu.

Cela parce que le registre des employés montre que Donald Duguay et Éric Salvail ne travaillaient essentiellement pas en même temps dans les mêmes départements.

Cela n’exclut pas qu’ils aient pu se croiser à Radio-Canada. Mais en fonction de ce registre, Michel Massicotte juge « invraisemblable » l’essentiel du récit raconté par Donald Duguay — autant la fréquence de leurs interactions que les endroits où elles auraient eu lieu. L’avocat s’est étonné que la police et la Couronne n’aient pas tenté d’obtenir ce dossier d’employé.

La plaidoirie de M. Massicotte devrait se terminer mercredi après-midi. La procureure de la Couronne, Amélie Rivard, entamera la sienne jeudi.

D'autres détails suivront.