Un accueil virtuel, mais pas déshumanisé

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Conçu à l’origine pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre, le guichet Virtual Front Desk épaule désormais des hôteliers pour faire face à la pandémie. Il permet aux clients accueillis à l’hôtel d’avoir accès à un échange humain, mais sans contact physique.

L’initiative a été lancée dans le cadre d’un projet pilote en collaboration avec le Groupe Germain Hôtels, grâce à un soutien du ministère du Tourisme et la coordination de l’incubateur MT Lab. Le guichet virtuel est déployé à l’hôtel Le Germain Montréal depuis quelques semaines. « On se retrouve à faire le même travail que si un réceptionniste était derrière un comptoir physique, sauf qu’il peut être derrière le comptoir d’un hôtel dans une autre ville ou juste à l’étage », explique le président de Virtual Front Desk, Jeff Letendre.

« À l’enregistrement, l’interaction est vraiment personnalisée. Ce n’est pas le client qui appuie sur des boutons pour faire avancer le processus. Il parle à quelqu’un », poursuit Marie-Pier Germain, vice-présidente marketing de Germain Hôtels, qui ajoute que cet échange humain a « beaucoup de valeur ».

En faire plus avec moins

La pandémie a forcé les hôteliers à réduire leurs frais d’exploitation en raison du faible taux d’occupation. « Une station virtuelle leur permet de faire plus avec moins de main-d’œuvre », souligne M. Letendre.

En plus de lutter contre le manque d’employés, la solution déployée par l’entreprise contribue également à rendre les interactions plus sécuritaires. « En temps de COVID-19, le contact physique avec l’échange de clés entre les clients et le personnel » rend les gens plus craintifs, constate Mme Germain.

Elle remarque que les clients sont rassurés par le fait de pouvoir parler à quelqu’un plutôt que d’être laissés à eux-mêmes avec la technologie. Ils se sentent aussi plus en sécurité face aux risques sanitaires en limitant les contacts entre personnes.

De son côté, M. Letendre observe que les visiteurs aiment recevoir un service à visage découvert, rendu possible par l’échange virtuel. « L’un des commentaires des clients du Groupe Germain, c’est qu’enfin, ça fait du bien de se faire servir sans masque », relève-t-il.

La technologie de l’avenir

Comme le projet pilote n’est en vigueur que depuis quelques semaines, le Groupe Germain s’affaire encore à en évaluer l’effet sur sa clientèle. Il mène parallèlement un autre projet de guichet qui, de son côté, est entièrement automatisé.

« La situation qu’on vit dans le monde de l’hôtellerie est vraiment très difficile. On n’a pas beaucoup d’occupation pour être en mesure de récolter énormément de feedback et de pouvoir évaluer si on le met en place par la suite », évalue Mme Germain. Elle ajoute toutefois que l’un des deux guichets sera assurément implanté dans les autres établissements du groupe hôtelier à l’avenir.

M. Letendre, quant à lui, fait déjà affaire avec des entreprises ailleurs au Canada et aux États-Unis pour sa plateforme, qu’il a également conçue  pour offrir des services de réception dans d’autres types de commerces. Il espère développer son marché dans l’industrie hôtelière lors de la reprise des activités du secteur après la pandémie de COVID-19.