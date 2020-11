Mort de Bony Jean-Pierre: un enquêteur décrit les préparatifs de l’intervention policière

Au deuxième jour du procès du policier Christian Gilbert, accusé d’homicide involontaire ayant causé la mort de Bony Jean-Pierre en mars 2016, l’enquêteur au dossier, le lieutenant-détective Érick Lavallée, a relaté les préparatifs de la frappe antidrogue effectuée dans un immeuble de Montréal-Nord.

Interrogé par la Couronne, l’enquêteur Lavallée, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a indiqué que les policiers avaient fait une surveillance de l’immeuble de la rue Arthur-Chevrier dans les jours précédant l’intervention. Deux transactions de drogue avaient aussi été effectuées par un agent d’infiltration.

Décrivant l’endroit comme une « plaque tournante » du trafic de stupéfiants dans le secteur et le « quartier général » des Rouges, un gang de rue, le policier a précisé qu’un va-et-vient constant avait été observé. « Au Jour J », le 31 mars 2016, deux rencontres avaient été tenues avec certains policiers impliqués dans l’opération, une tôt le matin et une autre vers 15 h 30 dans un stationnement situé à l’arrière du Walmart de Montréal-Nord.

Il était prévu que quatre personnes seraient arrêtées lors de la perquisition, mais l’enquêteur a indiqué que les policiers s’attendaient à procéder à d’autres arrestations sur place compte tenu de la présence possible d’un plus grand nombre de personnes sur les lieux.

L’opération a été lancée vers 16 h avec l’intervention des policiers du Groupe tactique d’intervention (GTI) du SPVM.

Six individus ont été arrêtés sur place et conduits au Centre d’enquête de l’Est alors que six autres ont été relâchés sur les lieux. Bony Jean-Pierre a pour sa part tenté de s’enfuir par la fenêtre. Il avait en sa possession 3,5 grammes de marijuana, a dit l’enquêteur Lavallée.

Blessé par une balle de plastique tirée un policier, Bony Jean-Pierre a été conduit à l’hôpital. L’homme noir de 46 ans a succombé à ses blessures quatre jours plus tard.

En marge de cette opération, les policiers souhaitaient aussi procéder à l’arrestation de Dany Villanueva — dont le frère Fredy est tombé sous les balles d’un policier en août 2008, dans un parc de Montréal-Nord —, qui se trouvait alors à Repentigny. Le SPVM souhaitait l’arrêter « avant qu’il arrive à Montréal », a précisé le lieutenant-détective Lavallée.

Le procès, qui se déroule devant le juge Yvan Poulin, se poursuit mardi après-midi et devrait durer cinq semaines.

L’intervention policière, qui avait conduit à la mort de Bony Jean-Pierre, avait provoqué une émeute à Montréal-Nord, le 6 avril 2016. Des manifestants avaient alors saccagé le poste de police 39, boulevard Henri-Bourassa, vandalisé des voitures et fracassé des vitrines de commerces avoisinants.