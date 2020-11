L’Obamacare devant la Cour suprême

On a beaucoup parlé de la Cour suprême des États-Unis depuis quelques semaines, d’abord en raison de la mort de la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg, mais aussi beaucoup en raison de la nomination rapide et précipitée de sa remplaçante, la conservatrice Amy Coney Barrett.

Maintenant composée de six juges conservateurs et de trois plus progressistes, la Cour suprême se penchera aujourd’hui sur une des mesures phares de Barack Obama, le Patient Protection and Affordable Care Act, mieux connue sous le nom d’Obamacare et qui protège 20 millions d’Américains.

Après de multiples contestations judiciaires portées par des républicains voulant notamment abroger l’obligation de contracter une assurance sous peine de sanctions, voilà que 18 États, menés par le Texas, contestent maintenant sa constitutionnalité. Ce sera le troisième test de l’Obamacare devant la plus haute cour du pays.