Joe Biden s’attaque à la pandémie

Officiellement élu depuis deux jours, Joe Biden se lance déjà dans les préparatifs de son prochain mandat à la présidence, qui débutera le 20 janvier prochain. Il doit annoncer aujourd’hui la formation d’un groupe d’experts et de scientifiques chargés d’élaborer un plan d’action pour freiner la pandémie de COVID-19. On sait déjà que l’ancien administrateur de la santé publique Vivek Murthy et l’ancien commissaire de l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) David Kessler seront aux commandes de cette cellule de crise. Le reste des membres seront connus aujourd’hui.

Pendant ce temps, beaucoup auront encore les yeux rivés sur le compte Twitter du locataire de la Maison-Blanche, qui n’a toujours pas concédé sa défaite. Donald Trump ne lâche pas le morceau et continue de crier à la fraude électorale, promettant de multiplier les actions en justice. Va-t-il reconnaître aujourd’hui que c’est peine perdue et qu’il devra quitter son poste en janvier? Prendra-t-il la parole publiquement ? À suivre.