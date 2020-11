Message aux abonnés du «Devoir»

Plusieurs abonnés à l’édition papier du Devoir n’ont malheureusement pas reçu la volumineuse édition du samedi matin en raison d’un bris technique survenu chez l’imprimeur desservant la ville de Montréal et les régions environnantes. Les copies de l’édition du jour n’ont donc pas pu être acheminées chez certains abonnés et dépositaires pour toute la journée de samedi.

Toutefois, l’impression et la livraison sont reportées d’une journée, et les abonnés et dépositaires des régions suivantes recevront l’édition manquante ce dimanche, 8 novembre.

• Vaudreuil-Dorion et Salaberry-de-Valleyfield ;

• les régions des Laurentides (Saint-Lin-Laurentides, Chertsey, etc.) et de Lanaudière ;

• l’Est de l’île de Montréal ;

• les dépositaires de la ville de Longueuil.

La lecture du samedi est donc reportée d’une journée. Nous sommes sincèrement désolés de cet incident hors de notre contrôle et nous excusons auprès de nos fidèles abonnés.