« Ma couleur francophone », c’est le thème choisi pour illustrer la semaine nationale de l’immigration (du 1er au 7 novembre) et dénoncer le racisme systémique. Quand le vivre-ensemble devient un projet de société. Entre clivages, mais aussi tentatives de dialogue, des étudiants francophones en milieu minoritaire en Alberta témoignent de leur réalité.



La francophonie plurielle comporte son lot de défis. Même si on partage une même langue, il n’est pas toujours évident de se comprendre. Le dialogue, notamment interculturel, c’est quelque chose qui s’apprend au fil du temps. Assétou Koné, la quarantaine, originaire de la Côte d’Ivoire en a bien conscience. Et elle n’est pas la seule.

Il y a dix ans, elle décide d’emménager avec mari et enfant à Edmonton, capitale provinciale de l’Alberta et de l’or noir. Aujourd’hui, elle est en deuxième année d’un baccalauréat en éducation au Campus Saint-Jean, où elle réalise son rêve de toujours : devenir enseignante. Elle fait partie des nombreux étudiants francophones de cette véritable institution dans l’Ouest canadien en matière de francophonie, en milieu minoritaire. La première chose qui lui a sauté aux yeux dès son arrivée au Campus, c’est son importante diversité.

Elle est le témoin d’une francophonie bigarrée, aux accents et expériences de vie différents, aux attentes parfois opposées. La diversité est bel et bien là, mais le dialogue entre les étudiants reste le grand absent de son expérience universitaire. « Il n’y avait pas l’occasion de rencontres de diverses origines », explique-t-elle. Assétou est aussi présidente de la Société des études en pédagogie. Là encore, les étudiants ne se mélangent pas et n’échangent pas, ne serait-ce qu’au niveau pluridisciplinaire. Au bout de quelques mois, les clivages sont de plus en plus visibles, des groupes se forment et les différences se font sentir. « Je fais partie de la minorité visible, dans la minorité visible », ressent-elle.

Une diversité de clivages

Les clivages décrits peuvent être tour à tour d’ordre générationnel, culturel, langagier, voire familial. « On pourrait être leurs parents », observe Assétou Komé en parlant entre autres des étudiants issus des écoles d’immersion. « L’anglais est parfois plus présent chez certains jeunes que chez les nouveaux arrivants », rajoute-t-elle. La discipline n’est pas la même, quand les premiers s’adaptent à leur nouvelle culture, les autres poursuivent leur cursus, tout simplement.

Des points sur lesquels la rejoint le docteur et professeur titulaire en éducation au Campus Saint-Jean, Marianne Jacquet. « Mes étudiants ont des âges très diversifiés. Les compétences en langue sont aussi très inégales entre les étudiants eux-mêmes », a-t-elle constaté.

Dans une classe de 40 élèves, la diversité est de mise. D’un côté, les étudiants dans la vingtaine issus des écoles francophones et des écoles d’immersion, sortant du cycle secondaire pour poursuivre un cycle universitaire. Et de l’autre, des étudiants adultes matures, dans la quarantaine ans et plus avec des responsabilités familiales, en processus de requalification professionnelle et originaires principalement de l’Afrique subsaharienne. Dans un contexte rassemblant autant d’éléments complexes, l’enseignement peut relever vite du défi, voire du tour de force.

Des francophones aux antipodes

Pour Joshua Ajohn, 35 ans, sa réalité est encore bien différente. Originaire de Calgary, il est issu des écoles d’immersion. En 2015, il a déménagé  à Edmonton afin d’étudier dans la langue de Tremblay, au Campus Saint-Jean, faute d’équivalence dans sa ville d’origine. En dépit des coupes budgétaires qui touchent de plein fouet le post-secondaire en Alberta, il défend le Campus avec ferveur, tout comme le français, sa langue de choix et de cœur.

Les clivages, il les voit aussi, mais sous un angle bien différent. Par exemple, « les cours en éducation sont fondés sur la compréhension d’un système. Ceux qui sont issus de ce système (albertain) ont une certaine connaissance de son fonctionnement. Dans le cadre de travaux de groupe, certains étudiants préfèrent aller avec ceux qui en sont familiers ». Le rapport envers le professeur est aussi différent, puisque dans certains pays d’Afrique, il fait figure d’autorité. Ce qui n’est pas le cas en Amérique du Nord. Mais l’exemple le plus marquant pour Joshua est le rapport à la religion chez certain étudiants. « Ils ont des conceptions de la religion assez conservatrice. On a deux systèmes en Alberta, l’un est basé sur des croyances catholiques, l’autre laïque. Quand la religion est tellement intégrée dans la culture, ça ne fonctionne pas dans chaque contexte. Dans certaines écoles, ça pourrait, mais pas partout », fait-il remarquer. Les responsabilités familiales des uns amènent les autres  à s’adapter pour les travaux de groupe.

Tout est une question de nuances

Le fait d’être une minorité francophone et une minorité visible en même temps dans une classe n’est pas toujours facile à vivre, comme c’est le cas pour Assétou. En septembre 2019, elle s’est inspirée de son expérience personnelle dans le cadre d’un projet en éducation, avec la bourse « Apprentis chercheurs ». Elle a fait de sa réalité une force, mais aussi son propre objet d’études, à savoir :« Le rapprochement interculturel en milieu universitaire ».

Ces problématiques sociétales ne sont pas non plus étrangères au Québec. « La province du Québec est aussi dans une perspective d’équité, explique Marianne Jacquet. Le Cégep Édouard Montpetit s’était déjà penché sur la question du dialogue interculturel grâce aux travaux de l’anthropologue Sylvie Loslier.

Assétou Koné s’est appuyée en partie sur son travail en réalisant une revue de littérature qui cherchait à repérer les obstacles et mettre en place des stratégies. Elle comprend que « sortir de sa zone de confort n’est pas évident des deux côtés ». Pour elle, les responsabilités sont partagées. « On est tous responsables quelque part », nuance-t-elle aujourd’hui. Comment faire pour réussir à se comprendre au sein d’une francophonie de plus en plus plurielle ?

À chacun sa couleur francophone

Cette année, le thème de « Ma couleur francophone » raisonne différemment pour les uns et les autres. Pour Joshua, la menace vient d’ailleurs. L’année 2020 aura marqué les esprits en matière de francophonie albertaine avec la menace qui pèse sur le Campus Saint-Jean. « La couleur de la francophonie, ça ne touche pas juste à l’immigration. Dans un contexte minoritaire, nous sommes tous menacés, rien ne peut être pris pour acquis. Tous les travaux qui ont été faits en Alberta pour protéger le français sont menacés. » Face au constat d’une francophonie plurielle grandissante, le plus important demeure la formation des enseignants d’université aux rouages de la formation interculturelle, selon Marianne Jacquet. Le but : instaurer un dialogue entre les étudiants pour éviter les clivages. Ce type de formations devrait être fait également auprès des maîtres d’école. Car la diversité francophone ne commence pas à apparaître juste au départ de l’université, ni même dès le primaire. « L’apprentissage du vivre-ensemble se fait de la maternelle jusqu’à l’université», résume le professeur.