7 Vienne (Autrice), le 4 novembre 2020 | Une femme allume une bougie pour commémorer les victimes de l’attentat terroriste survenu à Vienne, en Autriche, cette semaine, et qui a fait quatre morts et plusieurs blessés. Les enquêteurs tentent de rassembler plus d’informations après avoir détenu 14 personnes à la suite de la fusillade. Il s’agit du premier attentat majeur en Autriche depuis des décennies et le premier à être imputé à un djihadiste. Joe Klamar Agence France-Presse