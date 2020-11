Gilbert Rozon accueilli au palais de justice par des manifestantes

Le producteur déchu Gilbert Rozon a été accueilli au palais de justice de Montréal par quelques dizaines de manifestantes, vendredi, alors que seront présentées les plaidoiries dans son procès.

« Un pas en avant, trois pas en arrière », scandait notamment les manifestantes (quelques hommes étaient présents) en parlant du système de justice par rapport aux agressions sexuelles. Elles se présentaient sous la bannière des « indestructibles ». Quand M. Rozon est apparu, des cris de « Rozon en prison » ont retenti.

Gilbert Rozon fait face à deux accusations : attentat à la pudeur et viol, pour des faits qui se seraient produits à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, en 1980. Les accusations ont été déposées en vertu du Code criminel en vigueur au moment des infractions présumées. Ces crimes ont été abolis en 1983 et n’existent plus aujourd’hui. Les peines relatives à ces deux accusations allaient de cinq années de détention à la perpétuité.

Après les plaidoiries d’aujourd’hui, la juge Mélanie Hébert devra trancher entre deux versions totalement différentes de ce qui s’est passé il y a 40 ans. Rappel des faits allégués.

L’attentat à la pudeur selon la plaignante

La plaignante, dont l’identité est protégée par la cour, a raconté avoir accepté de sortir avec M. Rozon dans une discothèque très prisée à condition qu’il la reconduise par la suite chez ses parents, puisqu’elle n’avait pas de voiture.

La soirée a toutefois pris une tout autre tournure sur le chemin du retour. M. Rozon aurait prétexté devoir récupérer des documents chez sa secrétaire. Une fois qu’ils sont arrivés sur place, il lui aurait proposé de l’accompagner à l’intérieur. « Il s’est comme jeté sur moi pour m’embrasser en mettant sa main dans mon décolleté ; après il a rentré sa main sous ma jupe, j’étais vraiment en colère », a-t-elle mentionné.

Une bousculade s’est ensuivie et la femme, qui était âgée de 20 ans, a réussi à se défaire de l’étreinte de M. Rozon. Elle lui aurait alors demandé qu’il la reconduise chez ses parents, mais il aurait dit être trop fatigué pour reprendre le volant.

L’attentat à la pudeur selon Gilbert Rozon

M. Rozon a nié avoir fait croire à la plaignante devoir passer chez sa secrétaire. Selon ses dires, il l’a plutôt invitée à prendre un dernier verre au chalet d’une amie qui étudiait en droit avec lui.

L’homme de 65 ans garde un souvenir assez détaillé de la soirée. Une fois qu’ils sont arrivés à destination, il a allumé un feu de foyer afin d’instaurer une ambiance « romantique ». Loin de la bousculade décrite par la plaignante, il a dit avoir commencé à la caresser, après quoi il y a eu un échange de baisers.

« J’ai voulu mettre la main sous sa jupe », a-t-il dit en mimant le geste devant la juge. « Elle s’est raidie et elle m’a dit non et j’ai arrêté tout de suite », a-t-il juré.

« Dépité », le producteur déchu dit avoir suggéré à la plaignante d’aller se coucher chacun de leur côté, dans deux chambres distinctes.

Le viol selon la plaignante

La plaignante a soutenu ne pas avoir eu d’autre choix que de dormir sur place. Elle a dit qu’elle croyait que M. Rozon avait compris qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec lui.

La femme a relaté s’être endormie toute seule dans une chambre, mais lorsqu’elle s’est réveillée, M. Rozon était sur elle.

« Il était déterminé à avoir des relations sexuelles, a-t-elle déclaré. Je me souviens de deux choses : de l’oppression et d’un sentiment de lâcher-prise, parce qu’à un moment je me suis dit “go, fais-le, ça va être fait et on va pouvoir passer à d’autre chose”, et c’est ce qui est arrivé », a-t-elle dit.

Le viol selon Gilbert Rozon

« Ce n’est pas arrivé. Je ne l’ai pas agressée », a insisté M. Rozon lors de son contre-interrogatoire.

La version de la plaignante n’a « pas de sens », a soutenu l’accusé. « Si j’étais un agresseur, elle n’aurait certainement pas dormi chez moi », a-t-il fait valoir.

Selon sa version, c’est elle qui est venue le rejoindre au petit matin alors qu’il dormait. « Aussi étonnant que ça puisse paraître, je me suis réveillé vers 7 h du matin et j’avais [la plaignante] qui était à califourchon sur moi. C’est elle qui était en train de me faire l’amour », a-t-il dit.

M. Rozon a précisé que bien que la relation sexuelle lui ait été « imposée », il était tout de même « parfaitement consentant ».

Les plaidoiries seront terminées aujourd’hui.

D’autres détails suivront.