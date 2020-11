Attaque dans le Vieux-Québec: des blessés brisent le silence

Des personnes blessées lors de l’attaque meurtrière du 31 octobre dans le Vieux-Québec ont commencé à briser le silence sur les médias sociaux, après que le tribunal eut levé une ordonnance de non-publication les visant.

« Voilà, je fais ce post pour vous informer et vous rassurer. 31 octobre, un drame s’est passé à Québec, dans le Vieux où je vis. On allait faire des photos au petit Champlain, on est tombés sur ce fou qui nous a agressés, moi et ma meilleure amie. On a réussi à s’échapper, d’autres n’ont pas eu cette chance », a écrit Pierre Lagrevol sur sa page Facebook en fin de matinée. « Il est temps pour nous le temps de se reconstruire physiquement et mentalement. »

Le jeune Français originaire de Saint-Étienne, selon sa page Facebook, profitait de la soirée d’Halloween avec son amie Lisa lorsque leur chemin a croisé celui d’un agresseur muni d’un sabre. La jeune femme, aussi d’origine française, multiplie les publications sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Jeudi matin, elle a publié une vidéo dans laquelle elle écrit être en route vers un nouvel hôpital pour subir une troisième opération au bras. La femme, qui travaille dans un salon de coiffure de la ville de Québec, partage aussi les nombreux témoignages de soutien qu’elle reçoit depuis l’attaque de samedi. Son bras est couvert de bandages épais.

« Merci infiniment pour votre bienveillance envers moi et mon meilleur ami », a-t-elle écrit récemment en partageant une photo sur laquelle elle est accompagnée de Pierre Lagrevol. « Nos vies ne sont plus en danger, mais nous restons extrêmement choqués par cette attaque plus que barbare. Je m’exprimerai sur les faits bientôt », a-t-elle ajouté.

Dans diverses publications, elle remercie ses soignants et amis, qui lui envoient des fleurs et des mots de réconfort.

Un autre blessé dans l’attaque est Rémy Bélanger de Beauport, un violoncelliste de Québec. Le Devoir a tenté d’entrer en communication avec lui au cours des derniers jours, sans succès.

Le suspect de retour en cour

Le principal suspect dans cette attaque, Carl Girouard, était de retour en cour jeudi matin, par visioconférence.

C’est lors de sa comparution que la Couronne a demandé que l’ordonnance de non-publication visant la quasi-totalité des personnes qu’il aurait blessées soit levée. L’identité d’une seule victime demeure protégée, à sa demande.

Les noms des deux personnes tuées dans cette attaque, François Duchesne et Suzanne Clermont, ont été dévoilés par les autorités policières dimanche, au lendemain du drame.

Le suspect, âgé de 24 ans, est visiblement confiné au Centre de détention de Québec. Seule sa tête était visible dans la petite fenêtre d’une porte blanche derrière laquelle il se trouvait lors de son passage en cour.

Il a répondu brièvement aux questions du juge René de la Sablonnière, qui a souhaité s’assurer qu’il comprenait le déroulement des procédures. Celles-ci ont été très courtes et ont permis de fixer le prochain passage en Cour du suspect au 20 novembre, pour son enquête sur remise en liberté.

« À ce moment-là, il va y avoir une divulgation de la preuve qui sera remise à son avocat », a résumé le procureur de la Couronne François Godin. Devant le juge, il a dit espérer avoir en mains « 75 à 80 % de la preuve » à ce moment-là, « compte tenu des événements ».

Le suspect dans cette affaire a été formellement accusé dimanche de deux chefs d’accusation de meurtre prémédité et de cinq chefs de tentative de meurtre.