De réfugiée en Colombie à microentrepreneuse

Ce texte fait partie du cahier spécial Solidarité internationale

Face aux violences sexuelles et au travail forcé, la vulnérabilité des jeunes migrantes vénézuéliennes et des déplacées colombiennes inquiète. Par l’entremise d’un projet-pilote, le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) tente de favoriser leur rétablissement et leur intégration économique et sociale en Colombie.

Le programme financé par le CECI vise à donner à ces jeunes femmes un capital de démarrage pour développer une entreprise. « C’est vraiment de leur donner un petitmontant pour de petites activités. Il s’agit d’environ 400 $ », résume Federica Gino, chargée de projet à Montréal pour l’organisme.

En tout, 24 jeunes femmes recevront une telle somme. L’organisme, qui existe depuis 1958, a lancé cette initiative en partenariat avec la Fondation Mencoldes, la fondation mennonite pour le développement de la Colombie, basée à Bogotá.

Un second volet du projet est destiné à réduire les risques de violence et d’exploitation sexuelles lors des migrations, grâce à des ateliers de prévention. Mme Gino explique qu’il s’agit de formations de sensibilisationaux violences basées sur le genre afin d’éclairer sur les ressources offertes aux victimes dans les zones de Bogotá et de Soacha, où le projet-pilote est actuellement déployé.

Pour sélectionner les participantes, Mme Gino précise que des critères de vulnérabilité, comme la taille du ménage, la présence d’enfants, une grossesse ou l’allaitement, sont pris en considération. On tient également compte du nombre de personnes âgées ou nécessitant des soins de santé au sein du ménage.

Les connaissances déjà acquises parla candidate dans le secteur d’activitédans lequel elle souhaite démarrer son entreprise sont aussi prises en considération. « C’est un capital de démarrage. Ça devrait donner une aide aux gens qui sont déjà en mesure de mettre en place leur activité, mais qui n’ont pas les moyens financiers pour la commencer », détaille Mme Gino.

Des jeunes femmes vulnérables

La Colombie fait face à un afflux de Vénézuéliens, qui fuient la crise économique, sociale et politique qui sévit depuis 2014 dans leur pays. Mais la situation de la Colombie est elle-même instable en raison de difficultés dans la mise en œuvre de l’accord de paix entre l’État et la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), instabilité exacerbée par la pandémie de COVID-19.

« En Colombie, il y a, dans les zones frontalières, de plus en plus de xénophobie envers les Vénézuéliens. Quelque part, c’est l’étranger qui vient prendre le travail de quelqu’un de local. Les déplacés internes, au moins, ne souffrent pas de ça », illustre le chargé de projet pour le CECI basé au Guatemala Arnaud Deharte.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), il y aurait plus de 1,7 million de migrants et de réfugiés vénézuéliens en Colombie à l’heure actuelle. L’organisation internationale précise cependant qu’il ne s’agit pas de chiffres officiels. D’ici la fin de l’année, les autorités colombiennes s’attendent également à recevoir près de 250 000 migrants et réfugiés en provenance de leur voisin à l’est, d’après le HCR.

Les jeunes Vénézuéliennes sont particulièrement vulnérables aux abus et aux violences sexuelles, rapporte le CECI, qui estime qu’elles sont davantage contraintes au travail forcé, au trafic de drogue et à la prostitution. « [Elles] entrent en Colombie et sont sans papiers. C’est sûr que ça les empêche encore plus de se trouver un emploi formel et d’avoir accès aux services du gouvernement parce que c’est difficile de se mettre en règle », souligne Mme Gino.

Les ateliers offerts par l’organisme sur la violence sexiste, l’exploitation sexuelle, la traite des personnes et les mécanismes de prévention et de gestion de conflits communautaires sont non seulement offerts aux jeunes boursières, mais également à 240 membres de leur famille et de leur communauté.

« Ce n’est pas seulement une formation, une sensibilisation auprès des femmes, c’est aussi un travail auprès des hommes, de changer les mentalités au sein des communautés, d’essayer de construire un tissu social pour éviter que ce genre de violence s’exacerbe », détaille M. Duharte.

Aider plus de femmes

Malgré quelques retards en raison de la pandémie, le projet en est déjà à la moitié de son processus et devrait être terminé au milieu de l’année 2021. Mme Gino espère qu’il sera un vecteur de changement dans la communauté et qu’il contribuera à redémarrer l’activité économique.

Le CECI désire également pouvoir l’étendre à d’autres villes colombiennes, comme Cali et Ibagué. « Il y a d’autres organisations qui travaillent sur ces thèmes-là, donc on peut être complémentaires. On veut essayer de multiplier cet effort-là », conclut M. Duharte.