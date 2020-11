Le droit à un avenir meilleur pour les migrants

Ce texte fait partie du cahier spécial Solidarité internationale

Alors que, depuis des décennies, la migration est vue a priori comme interdite et négative, l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) souhaite inverser cette logique pour qu’on la voie maintenant comme possible et positive.

La pandémie a d’ailleurs permis à bien des Québécois de se rendre compte que les migrants, qui sont nombreux à travailler dans le réseau de la santé, jouent un rôle essentiel dans notre société. Cet été, le Canada a même mis sur pied un programme temporaire pour régulariser le statut de ces demandeurs d’asile.

« Nous aurions aimé que toutes les personnes qui ont prêté main-forte dans les établissements de santé au plus fort de la pandémie, incluant celles qui travaillaient en sécurité et dans l’entretien ménager par exemple, y aient accès », regrette toutefois Michèle Asselin, directrice générale de l’AQOCI, qui constate qu’on ne se demande pas suffisamment pourquoi ces personnes se mettent en situation de migration.

Tenter de survivre

Le nombre de migrants a atteint un sommet de près de 80 millions de personnes en 2019, soit 1 % de la population mondiale, d’après le rapport statistique annuel Tendances mondiales de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés.

« C’est énorme et leur nombre a doublé en 10 ans, précise Michèle Asselin. Parmi ces personnes, environ 40 % sont des enfants. »

Ces gens ne partent pas par gaieté de cœur. « Il y a énormément de conflits qui forcent les gens à quitter leur communauté, continue-t-elle. Il y a aussi des situations de pauvreté et de famine. Pour tenter de trouver une vie meilleure, ils prennent le chemin de la migration, souvent au péril de leur vie. On l’a vu d’ailleurs avec les images horribles des migrants sur des bateaux en Méditerranée. »

L’AQOCI s’inquiète particulièrement pour les gens plus vulnérables, comme les femmes, les enfants et les membres de la communauté LGBTQ+ (lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel, en questionnement). « La vie des femmes et des filles est davantage compliquée et risquée lors de la migration et dans les camps en raison des violences sexuelles dont elles sont souvent victimes, indique Mme Asselin. Il y a des enfants qui sont seuls. Les membres de la communauté LGBTQ + vivent aussi des dangers, car dans plus de 70 pays dans le monde, l’homosexualité est un crime et, dans certains cas, elle peut mener à la peine de mort. »

Si plusieurs migrants ont fui vers d’autres régions de leur pays, près de 34 millions de ces personnes déracinées ont dû traverser une frontière. Les deux tiers des réfugiés dans le monde sont originaires de la Syrie, du Venezuela, d’Afghanistan, du Soudan du Sud et du Myanmar.

À lire aussi Vivre dans un camp de réfugiés à l’ère de la COVID-19

« Ces migrants ne sont pas au Canada ni en Europe pour la plupart, mais dans les pays limitrophes, très pauvres, indique Michèle Asselin. Par exemple, les Rohingyas ont fui le Myanmar pour le Bangladesh, où il y a le plus grand camp de réfugiés au monde, alors qu’on est maintenant en contexte de pandémie. »

En faire plus

Pour l’AQOCI, il est clair que le Canada pourrait en faire davantage pour améliorer le sort des migrants sur la planète.

« D’abord, en s’assurant que toutes nos lois et tous nos processus tiennent compte des règles internationales qui garantissent les droits des personnes migrantes et réfugiées, indique Mme Asselin. Puis, sur le plan international, le Canada devrait intensifier son leadership pour le respect des droits des femmes et des filles et pour donner accès à des voies sûres aux réfugiés qui souhaitent retourner dans leur pays d’origine lorsque c’est possible. »

Mais aussi, elle est d’avis que le Canada devrait augmenter l’aide au développement accordée aux pays qui accueillent ces réfugiés dans le contexte de lutte contre la COVID-19. Et ce, même si le déficit du Canada a explosé en raison des mesures déployées pour soutenir sa population depuis mars.

« La pandémie n’a pas de frontières, la solidarité ne devrait pas en avoir non plus, affirme Mme Asselin. L’économie est mondialisée, les conflits se multiplient, les changements climatiques sont un problème planétaire qui provoque davantage de migrations forcées. On ne peut pas juste s’occuper de nos affaires et voir ensuite ce qui restera pour soutenir les pays les plus vulnérables. On a beaucoup de richesses, on devrait pouvoir les partager. »

La contribution du Canada à l’aide publique au développement était de 0,27 % de son revenu national brut en 2019, contre 0,16 % pour les États-Unis, mais 0,44 % pour la France et 1,02 % pour la Norvège.