Le point sur la COVID-19

Voilà un mois que les villes de Montréal et Québec sont passées en zone rouge, et que des mesures sanitaires conséquemment resserrées y ont été imposées. Le nombre de nouveaux cas quotidien semblait vouloir fléchir la semaine dernière, sans que la courbe s’abaisse de façon constante, continuant à franchir fréquemment la barre des 1000 nouveaux cas par jour. Notera-t-on une différence plus claire, en réaction aux efforts sanitaires, cette semaine? Allons-nous enfin commencer à aplatir la fameuse courbe? À suivre aujourd’hui.

C’est également l’entrée officielle en zone rouge pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches qui ne cessent de voir leur nombre de nouveaux cas de COVID-19 augmenter depuis plusieurs semaines. C’est donc l’heure de fermer les bars, les salles à manger des restaurants et les lieux culturels. Les mesures concernant les milieux scolaire et sportif entreront en vigueur mercredi.

En Europe, les mesures pour freiner la propagation du virus s’intensifient dans plusieurs pays. C’est ainsi au tour de l’Allemagne de fermer pour un mois ses restaurants, ses bars, ainsi que ses installations sportives, culturelles et de loisirs. De son côté, la Belgique passe en «confinement renforcé». Dès aujourd’hui, tous les commerces non essentiels devront fermer, et ce, pour les six prochaines semaines.