Quoi retenir de la fin de semaine?

Attaque dans le Vieux-Québec

Québec s’est réveillé sous le choc dimanche. Un jeune homme vêtu d’un costume médiéval a tué deux personnes et en a blessé cinq autres à l’aide d’un sabre japonais tard samedi soir dans le Vieux-Québec.

Le suspect de 24 ans, qui a été arrêté pendant la nuit et qui a comparu devant la cour dimanche après-midi, a été formellement accusé de meurtres prémédités et de tentatives de meurtre. Selon les policiers, l’homme aurait agi seul et choisi ses victimes au hasard.

Au lendemain de l’attaque, les réactions des personnalités politiques n’ont pas tardé à se multiplier. En matinée, le premier ministre François Legault a offert ses condoléances aux proches des victimes sur Twitter, précisant que «les mots [lui] manqu[aient] pour décrire une telle tragédie». De son côté, le maire de Québec, Régis Labeaume, a déclaré en conférence de presse qu’«il est quasi impossible de prévoir les conséquences de la folie découlant visiblement de problèmes de santé mentale».