«Ma fille a croisé son regard»

Ils appellent leur secteur, dans le Vieux-Québec, « le salon ». Et dimanche matin ils s’y sont retrouvés, rue des Remparts, pour absorber le choc de la nuit dernière, au cours de laquelle une de leurs voisines a été tuée alors qu’elle était sortie fumer une cigarette. Une autre victime, François Duchesne, de même que cinq blessés sont à déplorer dans le quartier.

« Suzanne ! », a hurlé Lucie, en se tenant la tête, quand ses voisins lui ont appris qu’une des victimes de l’attaque dans le Vieux-Québec était sa voisine, Suzanne Clermont. Ils ont pleuré ; ils se sont étreints, désorientés.

Quelques instants plus tard, c’était au tour du conjoint de cette femme de 61 ans de sortir de leur résidence. « Suzanne ! », a-t-il encore hurlé, le corps penché en avant. « Mon amour… » La douleur, le caractère irréel de cette attaque ont secoué la rue.

Un peu plus bas dans la rue des Remparts, Maïté Roy a raconté sa rencontre, samedi soir, avec celui qu’elle croit être le suspect. « Il était 22 h 26 environ, je suis sortie promener mon chien comme tout le temps. J’entendais des “aaah, aaah”, il criait et reprenait son souffle. Je pensais que c’était une poupée d’Halloween », laisse tomber l’adolescente.

J’ai vu le voisin et je l’ai reconnu, je me suis dit: “merde, qu’est-ce qui s’est passé ?” Je l’ai vue couchée par terre, il y avait un policier qui faisait des gestes de réanimation et le monsieur criait son désespoir

« J’ai juste vu un monsieur marcher. Il était tout en noir, il avait un masque noir. Je l’ai vu passer et j’ai fait : “nope !” J’ai pensé que c’était un fou. Par chance, ma chienne jappait. »

Maité Roy s’est retournée vers la porte de sa maison et elle a appuyé sur la sonnette, frénétiquement. « Je l’ai entendue sonner, je me suis dit : “voyons, qu’est-ce qui se passe ?” Elle a dit : “il y a un monsieur qui est là, qui me fait peur, je ne veux pas sortir” », relate sa mère, Sandra Pacas.

Elle est sortie, elle s’est avancée vers la courbe qui sépare sa maison de celle de la victime, et c’est là qu’elle a aperçu sa voisine, au sol. « J’ai vu le voisin et je l’ai reconnu, je me suis dit : “merde, qu’est-ce qui s’est passé ?” Je l’ai vue couchée par terre, il y avait un policier qui faisait des gestes de réanimation et le monsieur criait son désespoir », raconte Mme Pacas. « Ce qui me fait peur, c’est que ma fille a croisé son regard. »

Pendant qu’elle discute avec Le Devoir, le mari de la victime hurle sa souffrance, au milieu de la petite rue des Remparts. Il est étreint par ses proches, en larmes. Il s’effondre au sol.

« Vous pensez [qu’il] va avoir de l’aide ? », a demandé une voisine à un policier, quelques instants plus tôt.

« J’espère qu’il ne se gênera pas pour en demander », a répondu l’agent. « Je suis habitué d’en voir des affaires… Il y a des policiers qui vont probablement être affectés de ce qu’ils ont vu cette nuit, et ils sont habitués », a-t-il poursuivi, ébranlé.

Au loin, ses collègues marchaient le long des murets. « On cherche des indices », a dit une policière.

La victime, Suzanne, était une coiffeuse « très conviviale, joviale », a tenu à dire son voisin, Roland. « Elle était appréciée de tous, tout le monde la connaissait. Elle promenait son petit chien, elle s’arrêtait pour jaser avec les autres qui sortaient leurs chiens », ajoute Lucie. « Depuis la pandémie, il s’est développé vraiment une belle convivialité entre voisins. C’est un couple très uni. »