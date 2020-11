Deux morts et cinq blessés dans le Vieux-Québec

Les autorités ignoraient toujours dimanche matin pourquoi un jeune homme de la Rive-Nord de Montréal s’est rendu dans le Vieux-Québec le soir d’Halloween, à des centaines de kilomètres de chez lui, pour perpétrer plusieurs attaques à l’épée. Deux personnes ont perdu la vie et cinq autres ont été blessées lors des événements qui ont secoué le quartier touristique plutôt paisible à cette époque de l’année.

Le suspect de 24 ans, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, était toujours interrogé par les enquêteurs en avant-midi et devait comparaître au Palais de justice par vidéoconférence plus tard dans la journée.

« Présentement, il n’y a rien qui nous indique que les crimes ont été posés sur la base d’une motivation haineuse, religieuse, ethnique, d’orientation sexuelle, a affirmé le chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Robert Pigeon, en conférence de presse. Donc, on parle de motivations personnelles au moment où je vous parle. »

Il était accompagné de la ministre québécoise de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, du maire de Québec, Régis Labeaume, et du ministre fédéral Jean-Yves Duclos.

« J’ai la nette impression de rejouer dans un vieux film, un film dont l’action se déroulait le 29 janvier 2017 à la mosquée de Québec, a déclaré M. Labeaume. C’est un événement hallucinant, terrifiant, un événement qui dépasse évidemment l’entendement. »

« Il s’agit évidemment, croyons-nous, et encore une fois, d’un geste isolé comme l’était l’attaque de la mosquée, a-t-il ajouté. […] Je sens le besoin de rappeler que ce drame ne remet pas en question le fait que cette ville est une des plus sécuritaires au monde, mais il est difficile et quasi impossible de prévoir les conséquences de la folie découlant visiblement de problèmes de santé mentale. »

Le drame a donné lieu à une scène déchirante dimanche matin lorsque le conjoint d’une des victimes qui a perdu la vie est sorti sur la rue des Remparts en criant « Mon amour ! ». Il s’est ensuite effondré, entouré de sa famille, hurlant de douleur. Selon des témoignages recueillis par Le Devoir, sa conjointe, Suzanne Clermont, âgée de 61 ans, sortait souvent le soir pour promener son chien et fumer des cigarettes. C’est vraisemblablement dans ces circonstances que son chemin aurait croisé celui du tueur.

La seconde victime a été identifiée comme étant François Duchesne, un homme âgé de 56 ans.

Le jeune homme portait un costume médiéval et était armé d’un sabre japonais. Sa cavale aurait débuté tard samedi soir. Il a tenu les policiers en haleine pendant plus de deux heures avant d’être arrêté peu avant 1 h du matin à proximité d’Espace 400e, dans le Vieux-Port.

« Il a été contrôlé et transporté vers un centre hospitalier », a indiqué le porte-parole du SPVQ Étienne Doyon en point de presse, sans vouloir en dire davantage sur l’état de santé du suspect.

Toutes ses victimes résidaient à Québec et deux étaient d’origine française. Certaines ont subi des lacérations importantes, mais leur vie n’est pas en danger.

« On est avec vous et on partage votre deuil ce matin », a réagi Mme Guilbault en s’adressant aux proches des victimes qui ont perdu la vie. Le gouvernement a mis à leur disposition du soutien psychologique.

Nombreuses scènes de crime

Les policiers doivent passer au peigne fin 25 scènes de crime, incluant le lieu de résidence du suspect, son véhicule et les lieux des attaques et de son arrestation. « Il y a plus de cinq ans, il aurait verbalisé avoir l’intention de commettre des gestes comme ceux qu’il a posés hier, a confirmé M. Pigeon. C’est une information qui aurait été révélée dans un contexte médical il y a plus de cinq ans et ça ne relève pas de son dossier judiciaire. » Au moment où ces lignes étaient écrites, le chef de police n’était pas en mesure de dire si le jeune homme était connu des services policiers dans sa région d’origine.

Rien toutefois ne laissait présager qu’une telle attaque allait se produire à Québec le soir de l’Halloween, a-t-il pris soin d’ajouter.

La soirée a été pour le moins rocambolesque pour les résidents du Vieux-Québec. Les policiers leur ont demandé de rester à l’intérieur avec les portes verrouillées au cours de la nuit, tandis que l’enquête se poursuivait pour faire la lumière sur ce bain de sang. Dimanche matin, le SPVQ demandait aux citoyens d’éviter le secteur du Vieux-Québec en raison de l’enquête en cours.

L’affaire a d’abord été portée à l’attention des policiers peu avant 22 h 30. D’importants effectifs ont été mobilisés, dont des patrouilleurs et maîtres-chiens, et un poste de commandement a été déployé.

Ce n’est toutefois que peu avant minuit que la population a été priée d’éviter les environs de la colline parlementaire, par le biais d’une publication du SPVQ sur Twitter.

Toujours selon le sergent Doyon, le carnage s’est déroulé dans un secteur compris entre le Château Frontenac et la porte Saint-Jean.

Toute personne détenant des informations pouvant aider à retracer le fil des événements est invitée à communiquer avec les policiers au 418-641-AGIR.

Avec Marie-Michèle Sioui et La Presse canadienne



À voir en vidéo