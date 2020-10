3 Haut-Karabakh, le 25 octobre 2020 | Un artilleur arménien sur la ligne de front, dimanche dernier, pendant les combats en cours entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises sur la région sécessionniste du Haut-Karabakh. Vendredi, les chefs de la diplomatie arménienne et azerbaïdjanaise se sont réunis à Genève pour tenter de trouver une solution au conflit armé qui aurait fait jusqu’ici plus de 1250 morts, dont plus de 130 civils, selon des bilans partiels. Aris Messinis Agence France-Presse