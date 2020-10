Quoi surveiller en fin de semaine?

Le Gala de l’ADISQ

Dimanche, l’industrie musicale québécoise récompense ses artisans s’étant le plus démarqués cette année au 42e Gala de l’ADISQ.

Louis-Jean Cormier a obtenu le plus grand nombre de nominations, avec neuf. Flore Laurentienne, le projet instrumental de Mathieu David Gagnon, a causé la surprise avec sept nominations. On verra s’il récidive au chapitre des Félix remportés. Marie-Pierre Arthur et Patrick Watson ont remporté les prix les plus prestigieux du Premier Gala, présenté mercredi.

On attendra avec impatience le numéro d’ouverture de l’animateur Louis-José Houde, à la barre du gala musical depuis 15 ans. L’humoriste trouvera sans doute le moyen de provoquer le rire malgré le contexte difficile pour les artistes — et l’industrie de la musique en général — à cause de la pandémie de COVID-19.

La soirée, diffusée en direct, commence à 20 h.