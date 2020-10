La France se reconfine

À compter d’aujourd’hui, les Français sont soumis à un nouveau confinement, et ce, jusqu’au 1er décembre afin de stopper la propagation de la COVID-19, qui y est cinq fois plus importante qu’au Québec.

Tous les commerces jugés non essentiels doivent fermer. Les écoles demeurent ouvertes et le télétravail est de mise. Le président Emmanuel Macron avait annoncé le reconfinement mardi soir.

On suivra également de près la poursuite de l’enquête sur l’attaque au couteau perpétrée dans une église de Nice, hier, qui a fait trois morts. Le principal suspect a été transporté à l’hôpital après avoir été blessé par la police, mais on ne craint pas pour sa vie. On pourrait donc en savoir plus sur les motivations de l’homme de 21 ans.