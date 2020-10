Le lien de confiance est brisé entre les Attikameks et le CISSS de Lanaudière, dit le ministre Dubé

Le lien de confiance entre la communauté attikamek et le CISSS de Lanaudière est « complètement brisé », a déclaré jeudi après-midi le ministre de la Santé Christian Dubé, laissant planer un doute sur l’avenir du p.-d.g. Daniel Castonguay.

« Il faut s’assurer qu’on ait les bonnes personnes en poste pour rétablir le lien de confiance avec la communauté », a-t-il ajouté.

En entrevue au Devoir mardi, le chef du Conseil des Attikameks de Manawan, Paul-Émile Ottawa, disait avoir rompu toute communication avec le CISSS. Du même souffle, il réclamait la démission du p.-d.g. pour avoir « failli à ses obligations en ne donnant pas suite au rapport de la commission Viens ». De nombreux témoignages de racisme vécu par la communauté attikamek à l’hôpital de Joliette — où est décédée Joyce Echaquan le 28 septembre — y avaient été documentés.

Dans une entrevue à La Presse publiée mercredi, le p.-d.g. du CISSS de Lanaudière, Daniel Castonguay, affirmait qu’il « n’était pas au courant » de ces témoignages.

Pourtant, en septembre 2018, lors des audiences publiques de la commission Viens, la procureure Edith-Farah Elassal avait questionné la directrice de la protection de la jeunesse du CISSS de Lanaudière, Maryse Olivier — qui était la représentante désignée du CISSS à la commission — sur « l’insatisfaction généralisée des Attikameks à l’égard de l’hôpital de Joliette ».

Celle-ci s’engageait à ce que de telles situations ne se reproduisent plus dans l’établissement. « Vous pouvez être certaine que c’est quelque chose que je vais ramener auprès de mes collègues et pour lesquels il y aura des actions de posées. Il y aura des actions, des sensibilisations et on va s’attendre à ce qu’il y ait une amélioration de la part de tout le monde à ce niveau-là. »

Daniel Castonguay soutient que « ce suivi n’a pas été fait », ce que dément Maryse Olivier, qui n’est par ailleurs plus à l’emploi du CISSS. Selon La Presse, celle-ci assure avoir fait un suivi auprès du p.-d.g. à plusieurs reprises.

« Ça m’achale d’entendre ça quand on parle d’imputabilité », a déclaré le premier ministre François Legault en point de presse jeudi après-midi.

Saisissant la balle au bond, le ministre de la Santé a indiqué que la priorité était de restaurer le lien de confiance entre la communauté attikamek et le CISSS de Lanaudière. « La population attikamek n’a pas confiance. Alors, pour moi, le premier dossier important avec Ian Lafrenière [le nouveau ministre des Affaires autochtones], c’est d’essayer de rétablir ce lien de confiance-là. » Des « actions très concrètes » ont été posées, et continueront de l’être, a-t-il assuré.

Christian Dubé dit notamment avoir rencontré à trois reprises le chef de Manawan au cours des dernières semaines. « [La perte de confiance envers la direction du CISSS] va faire partie des éléments qu’on va considérer dans les prochains jours. »