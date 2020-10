Le Québec n’atteindra pas sa cible d’immigration cette année

COVID-19 oblige, le Québec n’accueillera cette année que 60 % à 70 % des immigrants prévus pour l’année 2020, selon le Plan d’immigration 2020-2021 qui a été déposé jeudi. Il entend reporter sur les deux prochaines années toutes les admissions non réalisées en 2020.

En effet, sur un objectif de 44 500 immigrants cette année, le gouvernement caquiste se retrouve à en admettre entre 13 000 et 18 000 de moins. De ce déficit, au moins 7000 admissions, qui n’auront pas pu être réalisées en 2020, seront reportées et s’ajouteront aux quelque 47 500 dossiers d’immigrants que Québec veut traiter en 2021. « Un rattrapage plus important pourrait être prévu en 2022 », lit-on dans le Plan d’immigration. Les 7000 dossiers qui feront partie du rattrapage en 2021 sont ceux de personnes qui sont déjà en sol québécois, a indiqué la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), Nadine Girault, en entrevue avec Radio-Canada.

Compte tenu des grands besoins de main-d’œuvre du Québec, le maintien des cibles — et le rattrapage sur deux ans — est une décision pragmatique, estime l’Institut du Québec (IDQ). « Le signal envoyé est positif dans le sens que l’esprit derrière la chose est qu’on a besoin d’immigrants. Mais en même temps, il y a des contraintes et des incertitudes et elle est reflétée par le fait que [le gouvernement] laisse la porte ouverte à ce que ça soit fait sur deux ans », a soutenu Mia Homsy, présidente-directrice générale de l’IDQ.

Pour le député libéral et porte-parole de l’Opposition en matière d’immigration, Gaétan Barrette, cette baisse des admissions, en raison de la COVID-19, fait bien l’affaire de la CAQ, qui a voulu réduire les seuils d’immigration. « Ils nous disent que la cause du recul est la COVID, ce n’est pas de [leur] faute et voici le plan de rattrapage pour arriver aux objectifs fixés. Moi je trouve que [ces seuils] n’étaient pas une bonne idée mais je n’ai pas le choix de laisser la chance au coureur », a-t-il dit.

Le député de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, croit pour sa part que le gouvernement aurait justement pu faire, dans ce contexte extraordinaire, un effort supplémentaire. S’il n’est pas possible d’admettre entre 13 000 et 15 000 immigrants en raison de la COVID-19 et des interdictions de séjours et des activités au ralenti dans certaines ambassades à l’étranger, pourquoi ne pas avoir traité les dossiers de personnes — en situation irrégulière ou pas — se trouvant déjà sur le territoire ? « On aurait pu utiliser des cas d’exception pour admettre un très grand nombre de personnes qui sont déjà ici. C’est bien de se préoccuper d’atteindre les cibles mais il ne faut pas oublier que beaucoup de gens sont déjà au Québec et qu’ils travaillent. Je pense aux travailleurs temporaires et aux demandeurs d’asile. On aurait pu légaliser un grand nombre de ces cas-là. »