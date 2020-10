Réforme de la Loi sur le patrimoine

Le Devoir rapportait lundi que Québec s’apprêtait à rénover la Loi sur le patrimoine. C’est aujourd’hui que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, doit présenter sa réforme.

La nouvelle mouture de la loi devrait offrir plus d’outils aux citoyens afin de les aider à contester des décisions, comme dans le cas de destruction planifiée d’un bâtiment historique. Des délais plus raisonnables devraient aussi être inclus afin de répondre aux demandes des citoyens plus rapidement.

Tous les détails devraient être donnés sur l’heure du midi.