Demande d’un plan d’action pour les femmes

Des groupes féministes vont interpeller le gouvernement pour exiger un plan d’action en santé et bien-être spécifiquement pour les femmes.

Le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, le Réseau des lesbiennes du Québec et le Regroupement Naissances Respectées vont donner une conférence de presse virtuelle en direct sur Facebook, à 10 h 30.

Les femmes occupent 81 % des emplois en santé et en services sociaux et 69 % des emplois en éducation, deux des milieux de travail les plus fortement affectés par les répercussions de la pandémie de COVID-19.