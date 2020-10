Il y a 25 ans, le « love-in » à Montréal

Le 27 octobre 1995, des dizaines de milliers de Canadiens affluent à la place du Canada (naturellement), au centre-ville de Montréal, pour implorer les Québécois de demeurer dans la fédération, à quelques jours du référendum. C’est le fameux love-in.

Cet événement survient à un moment critique de la campagne référendaire. Les sondages prédisent un résultat très serré. Le camp du Non a poussé fort, très fort, pour remporter cette campagne in extremis.

Vingt-cinq ans plus tard, la provenance exacte du financement du love-in demeure un mystère. On sait toutefois qu’un demi-million de dollars ont été illégalement versés au camp du Non durant le dernier mois de la campagne référendaire.