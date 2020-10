La COVID-19 au Québec et en Ontario

Le cap des 100 000 cas de COVID-19 a été franchi au Québec hier, mais on enregistrait une baisse du nombre de nouveaux cas dans le même temps, le bilan quotidien ayant repassé sous la barre des 1000. Et finalement, sommes-nous arrivés à un plateau? La courbe va-t-elle commencer à s’aplatir bientôt? Québec compte-t-il serrer la vis à d’autres régions? On en saura plus aujourd’hui puisque le premier ministre François Legault fera le point sur la pandémie en fin d’après-midi, accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Pendant ce temps, dans la province voisine, l’heure est aussi à la mise au point pour le premier ministre Rob Ford. L’Ontario a établi un nouveau record hier en enregistrant 1042 nouvelles contaminations en une journée. Les régions d’Halton et de Durham sont particulièrement sous la loupe du gouvernement, qui pourrait les rétrograder à l’étape 2 du plan de réouverture économique.