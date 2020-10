Le Québec passe la barre des 100 000 cas de COVID-19 recensés au total

Le Québec est devenu la première province canadienne à franchir le seuil des 100 000 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Mais signe tout de même encourageant, les données publiées dimanche par le ministère de la Santé indiquent que 879 nouveaux cas s’étaient ajoutés au bilan québécois, le nombre le plus bas depuis cinq jours.

En tout, les autorités ont rapporté 100 114 cas depuis le début de la pandémie. L’Institut national de la Santé publique du Québec (INSPQ) fait état de son côté de 9143 cas actifs dans l’ensemble de la province.

Elles ont aussi déploré 11 nouveaux décès, dont cinq sont survenus dans les 24 dernières heures, cinq autres entre les 18 et 23 octobre et un dernier à une date inconnue. On recense 6143 morts depuis l’arrivée de la COVID-19 sur le territoire québécois.

Deux hospitalisations supplémentaires ont été enregistrées, pour un total de 551. On compte aussi 97 patients dans les unités de soins intensifs, une hausse de quatre par rapport à la veille.

L’INSPQ signale que 1009 personnes se sont rétablies de la COVID-19, pour un total de 84 828 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de prélèvements réalisés le 23 octobre s’élève à 25 378. L’INSPQ indique que les laboratoires ont réalisé 25 333 analyses.

Trois régions ont dépassé le seuil des 100 nouveaux cas par jour : la Montérégie (162), l’île de Montréal (146), et la Capitale-Nationale (116). On signale 90 cas supplémentaires en Chaudière-Appalaches, 89 dans Lanaudière, 68 en Mauricie-Centre-du-Québec, 55 à Laval, 42 dans les Laurentides, 38 en Estrie, 26 en Outaouais, 22 au Saguenay-Lac-St-Jean et 18 en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 215 879 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9940 décès.