Le Québec compte 26 nouveaux décès de la COVID-19

Le Québec a dépassé le plateau des 1000 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, 1009 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan provincial.

Les autorités ont rapporté 99 235 cas depuis le début de la pandémie. On devrait franchir le cap des 100 000 cas dès dimanche. L'Institut national de la Santé publique du Québec (INSPQ) fait état de son côté de 9284 cas actifs dans l'ensemble de la province.

Elles ont aussi déploré 26 nouveaux décès, dont cinq sont survenus dans les 24 dernières heures, 17 autres entre les 17 et 22 octobre, trois autres avant le 17 octobre et un dernier à une date inconnue. On recense 6132 morts depuis l'arrivée de la COVID-19 sur le territoire québécois.

Suivez l'évolution de la pandémie au Québec: Consultez notre tableau de bord, revu et amélioré

On a enregistré neuf hospitalisations de plus, pour un total de 549. On compte aussi 93 patients dans les unités de soins intensifs, une baisse de six par rapport à la veille.

L'INSPQ signale que 1027 personnes se sont rétablies de la COVID-19, pour un total de 83 819 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de prélèvements réalisés le 22 octobre s'élève à 27 542. L'INSPQ indique que les laboratoires ont réalisé 26 493 analyses.

Trois régions étaient au-delà du seuil des 100 nouveaux cas samedi: l'île de Montréal (253), la Montérégie (134) et la Capitale-Nationale (125). On signale 91 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, 87 dans Lanaudière, 79 en Mauricie-Centre-du-Québec, 60 à Laval, 43 dans les Laurentides, 35 en Outaouais, 32 au Saguenay-Lac-St-Jean, 26 en Estrie et 20 en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.

Au Canada

À l'échelle du Canada, 213 721 cas de COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9920 décès.

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a indiqué par communiqué que les laboratoires canadiens avaient réalisé en moyenne 74 719 tests par jour du 11 au 17 octobre. De ce nombre, 3,1 % se sont avérés positifs.

Elle a aussi rappelé que « les milieux fermés et surpeuplés, ainsi qu'une pratique insuffisante des mesures de santé publique, comme l'éloignement physique et le port du masque, peuvent amplifier la propagation du virus ».