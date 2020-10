2 Ganja (Azerbaïdjan), le 17 octobre 2020 | Un missile a causé des dégâts importants à Ganja samedi, deuxième ville en importance de l’Azerbaïdjan, détruisant dans son sillage meurtrier plusieurs maisons. La famille Sahnazarov a péri dans le drame, y compris le père Royal, la mère Zuleyha et leur fille Medine. Sur notre photo, une proche pleure leur disparition lors des funérailles. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a appelé vendredi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à « mettre fin aux violences et à protéger les civils » dans la province séparatiste du Haut-Karabakh, théâtre depuis trois semaines d’un conflit sanglant. Bulent Kilic Agence France-Presse