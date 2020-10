Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sprint électoral aux États-Unis

Aux États-Unis, le marathon électoral prend des allures de dernière ligne droite, en fin de semaine. Républicains et démocrates multiplient les événements pour tenter de convaincre les Américains de voter pour eux.

L’horaire de Donald Trump est particulièrement chargé, avec pas moins de quatre rassemblements de campagne dans quatre États différents, dont 3 samedi seulement. Le président républicain sortant doit également voter, samedi, en Floride.

Du côté des démocrates, Joe Biden effectue une visite en Pennsylvanie samedi, et deux de ses alliés, l’ancien président Barack Obama et le sénateur Bernie Sanders, font de même, le même jour, pour l’appuyer.

De plus, deux des plus grands États américains lancent samedi le vote par anticipation : New York et la Californie. À eux seuls, ces deux États comptent près de 60 millions d’habitants, plus de 15% de la population américaine.