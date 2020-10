Plus de restrictions en Europe

De l’autre côté de l’Atlantique, la propagation du coronavirus est très préoccupante et de nombreux pays ou régions sont forcés de resserrer les mesures sanitaires. Plusieurs de ces mesures entrent en vigueur aujourd’hui.

Au Royaume-Uni, le pays de Galles entre de nouveau en confinement. De nouvelles restrictions entrent aussi en vigueur dans la grande région de Manchester, en Angleterre.

En France, 38 nouveaux départements se préparent à se soumettre au couvre-feu décrété la semaine dernière dans les grandes villes. Pour les nouvelles municipalités visées, ce soir représente la dernière occasion pour être à l’extérieur (ou au restaurant, au cinéma, etc.) après 21 heures. Par la suite, plus des deux tiers de la population française seront sous couvre-feu durant six semaines.

La Belgique doit pour sa part annoncer de nouvelles restrictions sur son territoire aujourd’hui.