Le recteur de l’Université d’Ottawa lance un appel au calme

Alors que l’affaire du « mot en N » continue d’enflammer le pays, le recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, lance un appel au calme face aux échanges « irrespectueux » voire « haineux et menaçants » qu’il observe dans les médias et sur les réseaux sociaux.

« L’heure est au calme et j’invite toutes celles et ceux qui souhaitent s’exprimer de le faire avec retenue pour éviter d’envenimer davantage le débat », soutient le recteur dans une missive transmise mercredi à la communauté universitaire.

« Un tel climat ne fait avancer en rien la discussion », fait également valoir dans sa lettre celui qui n’a pas pris publiquement la parole depuis lundi. « Plus il y a des tensions, plus les discours semblent devenir radicalisés et polarisés, moins un dialogue serein permettant de sortir grandi de cette crise peut s’établir. »

L’emploi de mots « irrespectueux », dit-il, peut « difficilement mener à une conversation de qualité, conversation à laquelle nous aspirons une fois que la tempête actuelle sera passée. Car ne vous méprenez pas : je souhaite que ce débat ait bel et bien lieu. »

L’Université d’Ottawa est au cœur d’une tempête depuis quelques jours, après qu’une professeure ayant utilisé le mot commençant par « N » pendant un cours a été suspendue, puis réintégrée dans ses fonctions. Près de 600 professeurs de cégep et d’université ont dénoncé le traitement réservé à Verushka Lieutenant-Duval, qui enseigne en histoire et théorie de l’art.

Dans les derniers jours, deux camps distincts se sont formés dans cette controverse, n’hésitant pas parfois à s’attaquer verbalement, directement ou par médias interposés.

Dans son message, le recteur Jacques Frémont revient sur ses déclarations de lundi qui ont attiré des critiques. « La liberté d’expression en milieu académique et le droit d’être traité avec dignité ne sont pas irréconciliables », souligne Jacques Frémont dans sa déclaration. « Je n’ai peut-être pas suffisamment souligné l’impact sur nos étudiants d’un mot dont l’énorme charge sémantique, historique et connotative fait tout simplement l’un des vocables les plus grossiers et les moins acceptables de la langue anglaise », écrit-il tout en insistant que son université « condamne le racisme sous toutes ses formes ».

Cela étant, les sujets délicats tel que le mot en N « doivent être abordées avec doigté, même dans nos milieux académiques », écrit-il. « Chaque professeur a le devoir d’établir un environnement d’apprentissage sain et respectueux. Chaque professeur doit favoriser les échanges, même difficiles, sans pour autant brimer les droits d’autrui. Je sais que c’est un souci omniprésent chez chaque professeur de notre université. »

Suspension temporaire

Dans son message, le recteur aborde aussi la suspension temporaire de la professeure Verushka Lieutenant-Duval. Il se garde toutefois d’entrer dans les détails ayant mené à l’intervention de l’université auprès de celle qu’il ne nomme pas directement, « pour des raisons de confidentialité ».

Mme Lieutenant-Duval et les étudiants ont demandé que le doyen de la Faculté des arts intervienne « pour tenter de résoudre des tensions vives qui minaient les conditions d’apprentissage et d’enseignement », relève M. Frémont. La décision de la relever temporairement de ses fonctions d’enseignement n’a pas été « arbitraire », et sa « liberté académique n’a en aucun temps été censurée », assure également le recteur dans sa déclaration.

Une telle mesure est prévue par la convention collective. « Tant la professeure que son syndicat ont pris part à la démarche qui lui a permis de reprendre ses tâches aussitôt. En tout temps, elle est demeurée une employée de l’Université. »