Un nouveau nom pour Asbestos

L’Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix, Trois-Lacs ou Val-des-Sources? C’est aujourd’hui que sera dévoilé le nouveau nom que prendra la ville d’Asbestos, en Estrie. L’annonce se fera lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal diffusée en direct sur Facebook.

Les résidents de 14 ans et plus étaient invités, entre mercredi et dimanche, à voter pour changer le nom de leur municipalité, en classant par ordre de préférence quatre des six propositions. Le vote devait initialement avoir lieu en avril, mais la pandémie a changé les plans.

Cela fait un an qu’Asbestos a annoncé vouloir se départir de la connotation négative associée à son nom qui signifie «amiante» en anglais.