Quoi retenir de la fin de semaine?

La campagne électorale aux États-Unis

La fin de semaine a été marquée par un regain d’agressivité entre les deux candidats à la présidentielle américaine.

Après avoir traité Joe Biden de «criminel» qui représentait «un risque pour la sécurité nationale» lors de son discours au Michigan samedi, Donald Trump en a remis dimanche sur Twitter en affirmant que son adversaire démocrate est «un homme politique corrompu».

Joe Biden a quant à lui exhorté ses partisans de la Caroline du Nord à voter avant la date du scrutin, plus particulièrement l’électorat afro-américain, qui pourrait l’aider à emporter l’État. «Cette nation est assez forte pour affronter avec honnêteté le racisme systémique et offrir des rues sûres aux familles et aux petits commerces qui sont trop souvent les plus touchés par les pillages et les incendies», a-t-il affirmé, rendant aussi hommage à George Floyd.

En parallèle à la campagne électorale, le vice-président de Facebook a indiqué samedi que près de 2,2 millions de publicités et 120 000 publications avaient été retirées de Facebook et d’Instagram, en prévision de l’élection présidentielle, pour «tentative d’entrave à la participation au scrutin».