Quoi surveiller cette fin de semaine?

La campagne électorale aux États-Unis

Les élections présidentielles américaines approchent à grands pas et les candidats à la Maison-Blanche ne chôment pas en fin de semaine.

Donald Trump poursuit sur sa folle lancée d’activités de terrain, avec un arrêt au Wisconsin et un autre au Michigan samedi. Le républicain se rendra ensuite dans le sud-ouest du pays, dans l’État du Nevada, pour un autre rassemblement partisan dimanche.

Le démocrate Joe Biden, pour sa part, maintient son rythme plus modéré qu’il préconise étant donné la pandémie de COVID-19. Dimanche, il sera en Caroline du Nord pour faire la promotion du vote par anticipation, qui est déjà très couru. On apprenait plus tôt cette semaine que plus de 17,5 millions d’Américains ont déjà voté par anticipation. La colistière de Biden, Kamala Harris, ne reprendra ses déplacements de campagne que lundi en raison de cas de COVID-19 dans son entourage.