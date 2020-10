6 Bangkok (Thaïlande), le 14 octobre 2020 | Un vent de contestation pro-démocratie souffle sur la Thaïlande depuis plusieurs mois. L’interdiction de se rassembler à plus de quatre personnes récemment décrétée par le gouvernement n’a pas empêché des milliers de manifestants de se réunir cette semaine dans les rues de la capitale. Le mouvement demande la démission du premier ministre et une réforme de la puissante et richissime monarchie, un sujet tabou il y a encore peu dans le royaume. Lillian Suwanrumpha Agence France-Presse