Martin Prud’homme se dit victime d’une injustice

Suspendu depuis plus d’un an, le directeur général de la Sûreté du Québec (SQ) Martin Prud’homme rompt le silence dans une déclaration publiée tôt vendredi alors que le gouvernement s’apprêterait à le destituer. Le haut dirigeant soutient être victime d’une « vaste partie de pêche visant à [l]’associer aux fuites médiatiques » de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Cette sortie survient quelques heures avant un point de presse de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault, qui devrait révéler, selon M. Prudhomme, qu’un comité a été mandaté pour évaluer s’il doit être destitué.

« J’apprends avec consternation et avec un sentiment profond d’injustice que le gouvernement vient de mandater la Commission de la fonction publique afin qu’elle lui fasse rapport sur ma possible destitution de la direction de la SQ », écrit-il.

M. Prud’homme a été suspendu de ses fonctions en mars 2019 pour un événement qui remontait à plus de 16 mois. Au coeur de sa suspension se trouve un appel téléphonique à Me Annick Murphy, la directrice de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le policier qui cumule 32 ans de carrière déplore qu’on refuse de lui donner la possibilité de livrer sa version des faits.

« Pendant toute la durée de l’enquête, à aucun moment, je n’ai été informé des véritables motifs de ma suspension et jamais, on ne m’a rencontré pour obtenir ma version des faits, ce qui va à l’encontre des principes de justice fondamentale », dit-il.

Pourtant, rappelle M. Prud’homme, il a été « blanchi de toute infraction de nature criminelle » au terme de l’enquête qui a duré plus d’un an.

Selon lui, l’appel téléphonique a servi de prétexte pour qu’on puisse enquêter sur lui. Les véritables motifs de cette investigation, soutient-il, sont ses liens d’amitié avec le député lavallois Guy Ouellette et ses liens familiaux avec l’ex-Commissaire à l’UPAC, Robert Lafrenière.

« La véritable intention derrière cette enquête [était de] mener une vaste partie de pêche visant à m’associer aux fuites médiatiques », avance-t-il.

Il déplore que le gouvernement veuille désormais lancer une enquête administrative sur l’appel téléphonique.

M. Prud’homme laisse entendre qu’il n’exclut pas de poursuivre Québec. « J’entends défendre mes droits et ma réputation devant une instance juste et impartiale puisque j’ai perdu toute confiance dans la capacité du sous-pouvoir politique qui a déjà décidé que ma carrière était terminée », dit-il.

Il termine sa déclaration en s’adressant aux policiers du Québec. « Je vous demande de garder la tête haute et de continuer à croire en la justice que vous défendez au quotidien. Bien sûr, une parcelle du système est malade, mais les citoyens ont besoin de votre droiture et de vos valeurs », conclut-il.