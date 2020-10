Le sort de Gilbert Rozon sera réglé en une ou deux questions

C’est avec deux versions aux antipodes que se retrouve la juge Mélanie Hébert après trois jours d’audiences au procès pour viol et attentat à la pudeur de Gilbert Rozon, dont la présentation de la preuve a été terminée jeudi.

L’ex-magnat de l’humour persiste à clamer son innocence et répète qu’il n’est pas l’agresseur sexuel qu’a tenté de dépeindre la plaignante.

Retour sur des audiences courues, qui ont illustré les défis que les causes d’agressions sexuelles rencontrent devant les tribunaux.

Ce qui est en cause

Gilbert Rozon fait face à deux accusations : attentat à la pudeur et viol, pour des faits qui se seraient produits à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, en 1980. Les accusations ont été déposées en vertu du Code criminel en vigueur au moment des infractions présumées. Ces crimes ont été abolis en 1983 et n’existent plus aujourd’hui. Les peines relatives à ces deux accusations allaient de cinq années de détention à la perpétuité.

Versions contradictoires

Si plusieurs s’attendaient à ce que ce soit la notion du consentement qui soit au cœur de ce procès, ce sont plutôt deux versions contradictoires sur les mêmes événements qui ont été livrées par la plaignante et l’accusé. Les seuls éléments sur lesquels les deux récits sont similaires concernent leur rencontre dans une station de radio des Laurentides à l’époque où M. Rozon organisait le festival La Grande Virée, et leur sortie dans une discothèque de Saint-Sauveur.

L’attentat à la pudeur selon la plaignante

La plaignante, dont l’identité est protégée par la cour, a raconté avoir accepté de sortir avec M. Rozon dans une discothèque très prisée à condition qu’il la reconduise par la suite chez ses parents, puisqu’elle n’avait pas de voiture.

La soirée a toutefois pris une tout autre tournure sur le chemin du retour. M. Rozon aurait prétexté devoir récupérer des documents chez sa secrétaire. Une fois qu’ils sont arrivés sur place, il lui aurait proposé de l’accompagner à l’intérieur. « Il s’est comme jeté sur moi pour m’embrasser en mettant sa main dans mon décolleté ; après il a rentré sa main sous ma jupe, j’étais vraiment en colère », a-t-elle mentionné.

Une bousculade s’est ensuivie et la femme, qui était âgée de 20 ans, a réussi à se défaire de l’étreinte de M. Rozon. Elle lui aurait alors demandé qu’il la reconduise chez ses parents, mais il aurait dit être trop fatigué pour reprendre le volant.

L’attentat à la pudeur selon Gilbert Rozon

M. Rozon a nié avoir fait croire à la plaignante devoir passer chez sa secrétaire. Selon ses dires, il l’a plutôt invitée à prendre un dernier verre au chalet d’une amie qui étudiait en droit avec lui.

L’homme de 65 ans garde un souvenir assez détaillé de la soirée. Une fois qu’ils sont arrivés à destination, il a allumé un feu de foyer afin d’instaurer une ambiance « romantique ». Loin de la bousculade décrite par la plaignante, il a dit avoir commencé à la caresser, après quoi il y a eu un échange de baisers.

« J’ai voulu mettre la main sous sa jupe », a-t-il dit en mimant le geste devant la juge. « Elle s’est raidie et elle m’a dit non et j’ai arrêté tout de suite », a-t-il juré.

« Dépité », le producteur déchu dit avoir suggéré à la plaignante d’aller se coucher chacun de leur côté, dans deux chambres distinctes.

Le viol selon la plaignante

La plaignante a soutenu ne pas avoir eu d’autre choix que de dormir sur place. Elle a dit qu’elle croyait que M. Rozon avait compris qu’elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec lui.

La femme a relaté s’être endormie toute seule dans une chambre, mais lorsqu’elle s’est réveillée, M. Rozon était sur elle.

« Il était déterminé à avoir des relations sexuelles, a-t-elle déclaré. Je me souviens de deux choses : de l’oppression et d’un sentiment de lâcher-prise, parce qu’à un moment je me suis dit “go, fais-le, ça va être fait et on va pouvoir passer à d’autre chose”, et c’est ce qui est arrivé », a-t-elle dit.

Le viol selon Gilbert Rozon

« Ce n’est pas arrivé. Je ne l’ai pas agressée », a insisté M. Rozon lors de son contre-interrogatoire.

La version de la plaignante n’a « pas de sens », a soutenu l’accusé. « Si j’étais un agresseur, elle n’aurait certainement pas dormi chez moi », a-t-il fait valoir.

Selon sa version, c’est elle qui est venue le rejoindre au petit matin alors qu’il dormait. « Aussi étonnant que ça puisse paraître, je me suis réveillé vers 7 h du matin et j’avais [la plaignante] qui était à califourchon sur moi. C’est elle qui était en train de me faire l’amour », a-t-il dit.

M. Rozon a précisé que bien que la relation sexuelle lui ait été « imposée », il était tout de même « parfaitement consentant ».

La suite

Les deux parties reviendront devant le tribunal le 6 novembre pour les plaidoiries finales. À la suite de cette étape, la juge Hébert rendra son verdict.

La juge à la retraite Nicole Gibeault rappelle que lorsqu’un juge se retrouve devant des versions contradictoires, l’arrêt W.D., de la Cour suprême, est appliqué.

« La première question que la juge se posera, c’est si elle croit l’accusé. Si elle le croit, c’est terminé, il est acquitté », explique Mme Gibeault.

Toutefois, si la réponse est non, le tribunal doit alors déterminer si la version livrée par l’accusé, en regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable. Si c’est le cas, il est acquitté. Si aucun doute n’est soulevé, la magistrate déterminera si la Couronne s’est déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable pour chacune des infractions, et par conséquent condamnera l’accusé, ou à l’inverse l’acquittera.

En parallèle

M. Rozon est également visé par une action collective intentée par les Courageuses, un groupe d’une vingtaine de présumées victimes. Celles-ci lui réclament 10 millions en dommages punitifs seulement.

De son côté, le fondateur de Juste pour rire a récemment intenté une poursuite contre les animatrices Julie Snyder et Pénélope McQuade, qui sont toutes deux revenues sur ce qu’elles ont vécu dans le cadre de l’émission La semaine des 4 Julie.

Même si d’autres procédures judiciaires sont menées en parallèle au civil, celles-ci n’ont aucune influence sur l’issue du procès, rappelle aussi la juge Gibeault.

De la même manière, l’absolution inconditionnelle obtenue par M. Rozon en 1998 après avoir plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle n’est pas prise en compte.