Manifestation devant la résidence d’Horacio Arruda

Au moment où le Québec vient de franchir le cap des 6000 morts de la COVID-19, une poignée de manifestants se sont rendus jeudi soir devant la résidence du directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, pour dénoncer la « fraude » de la pandémie.

Les manifestants, qui s’étaient donnés rendez-vous dans la cour d’un magasin de Sainte-Thérèse, se sont ensuite déplacés en voiture jusqu’au quartier où se trouve la résidence de M. Arruda. Officiellement, leur coup d’éclat visait à souhaiter « bonne fête » au directeur de la santé publique, dont c’était l’anniversaire ce jeudi. « Bonne fête sale trou de cul », a d’ailleurs lancé l’un d’eux.

Sous forte escorte policière, ils ont déambulé dans ce secteur résidentiel paisible en scandant « on veut un débat » et en dénonçant « les médias corrompus » qui étaient présents sur place. « Nos enfants et nos aînés ne sont pas cobayes des pharmaceutiques », pouvait-on lire sur la pancarte d’un des manifestants, qui portait un masque à gaz. « Arrêtez de dire qu’on est des conspirationnistes », a répété un autre.

« Je me promène, j’embrasse des gens et je ne suis pas morte. Elle est où la pandémie ? », a lancé une femme qui prenait part à la manifestation. « On est tannés de la dictature. On veut un débat public. De quoi avez-vous peur ? », a-t-elle également répété à plusieurs reprises.

L’un des manifestants, qui ne s’est pas identifié mais qui se présentait comme « un leader de la résistance », a affirmé que plusieurs personnes qui n’étaient pas présentes partagent néanmoins leur point de vue. « On est une ostie de grosse gang », a-t-il dit, après avoir critiqué les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre « une grippe ».

Prenant la parole devant la résidence d’Horacio Arruda, un homme portant une calotte « Trump » a critiqué les données « trafiquées » par « les médias subventionnés et corrompus » sur les cas et les décès de la COVID-19 au Québec.

Évoquant le bilan des décès publié jeudi par les autorités, il a affirmé que les 6005 morts recensés depuis mars dernier seraient en fait des morts « présumés ». « On ne saura jamais la vérité, parce qu’Arruda les a fait incinérer. On ne saura jamais s’ils sont morts de la COVID ou avec la COVID », a-t-il ajouté.

Selon le plus récent bilan de la pandémie, le Québec déplore 6005 morts et 89 963 cas. À l’échelle canadienne, le bilan s’élève à 191 137 cas et 9697 décès. À l’échelle mondiale, 38,8 millions de personnes ont été infectées jusqu’à présent par le virus et près de 1,1 million de personnes en sont mortes.