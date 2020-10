En cinq ans, 200 enquêtes criminelles sur des policiers après des plaintes d’Autochtones

Depuis 2015, quelque 200 dossiers d’enquête criminelle ont été ouverts au Québec à la suite d’allégations formulées par des Autochtones à l’endroit de policiers, révèle jeudi le deuxième volet de l’enquête de l’experte indépendante Fannie Lafontaine, qui écorche au passage les méthodes « inacceptables » du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

« Opacité », « manque de représentativité » et méthodes s’apparentant à l’intimidation sont détaillés dans le rapport, qui nomme sans détour « la présence de racisme systémique au sein des forces de l’ordre à l’égard des Autochtones ».

Fannie Lafontaine s’est vu confier en 2015 le rôle d’observatrice civile indépendante par le gouvernement Couillard. Elle devait, à ce titre, s’assurer de la bonne tenue des enquêtes policières menées dans la foulée des dénonciations de femmes autochtones de Val-d’Or à l’endroit de policiers.

Le premier volet de son enquête, dévoilé en 2016, statuait que le travail du Service de police de la Ville de Montréal — qui devait enquêter sur les policiers visés par les plaintes d’Autochtones — avait été fait de « façon intègre et impartiale », mais qu’il demeurait insuffisant.

Le second volet porte sur les plaintes reçues par le SPVM entre le 6 avril 2016 et le 17 septembre 2018. Il contient 61 dossiers d’enquête et s’intéresse à des plaintes formulées par 32 hommes et 37 femmes, surtout envers des policiers de la Sûreté du Québec et surtout sur la Côte-Nord (17 dossiers) et dans le Nord-du-Québec (15 dossiers).

Ces plaintes ont mené au dépôt d’accusations criminelles contre trois policiers et un ex-policier policier. Dans deux dossiers, le DPCP a avalisé le dépôt d’une dénonciation visant à obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public — un « 810 » dans le jargon.

Rappelons qu’au terme de la « phase 1 », deux policiers avaient fait l’objet d’accusations.

Opacité au BEI

Le second rapport de Me Lafontaine note les nombreux efforts déployés par le SPVM pour assurer une approche respectueuse des victimes. Il est cependant beaucoup plus critique à l’endroit du BEI, qui s’est vu confier en octobre 2016 les enquêtes sur les allégations sexuelles visant des policiers — y compris celles formulées par des Autochtones.

De l’avis de Me Lafontaine, « le BEI est marqué par une opacité et un manque de représentativité inacceptables ». Si elle juge « tout à fait raisonnables » les délais moyens de 4,6 mois au SPVM, elle reproche en revanche au BEI de ne pas tenir de statistiques ni d’« engagement quant aux délais relatifs aux enquêtes criminelles ». Les délais au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (qui décide d’aller de l’avant avec des accusations ou non) sont tout aussi longs, remarque l’avocate. Ils atteignent 9,3 mois. « Fait notable, 41 % des dossiers nécessitent une analyse par le DPCP de plus de 365 jours », écrit-elle.

Après cinq années passées à étudier les enquêtes criminelles visant les policiers et « la relation de confiance brisée entre les Autochtones et les services policiers », Fannie Lafontaine nomme aussi « la présence de racisme systémique au sein des forces de l’ordre à l’égard des Autochtones ».

Elle rapporte notamment les propos de femmes autochtones s’étant senties « intimidées ou menacées » après avoir dénoncé des policiers dans un reportage de l’émission Enquête. Un détective privé, « un ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) », s’est rendu à Val-d’Or à la suite du reportage pour interroger ces femmes « dans le cadre d’une poursuite de policiers de la SQ contre Radio-Canada », écrit Me Lafontaine.

« Si des changements positifs liés aux enquêtes sur la police lorsque la victime est Autochtone sont survenus depuis la “crise de Val-d’Or” en 2015, le système mis en place ne s’est pas encore adapté aux recommandations des commissions d’enquête visant la redéfinition des façons de faire entre l’État et les Autochtones », écrit Me Lafontaine. « Or, les enjeux de violence et d’impunité policières font partie des raisons de la création de ces commissions et sont sans aucun doute les plus représentatifs de la violence coloniale, du racisme systémique et de la marginalisation des perspectives et savoirs autochtones qu’elles ont documentés », ajoute-t-elle.