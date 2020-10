969 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Près de 30 décès de la COVID-19 s'ajoutent au bilan québécois, jeudi, alors qu'on signale également 969 nouveaux cas.



Le nombre total de personnes infectées s'élève maintenant à 89 963.



Huit décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels on en ajoute 20 de plus survenus entre le 8 et le 13 octobre et deux autres avant le 8 octobre. On retire toutefois deux décès pour lesquels une enquête a démontré qu'ils n'étaient pas attribuables à la COVID-19.



Le nombre total de décès est maintenant de 6005.



On rapporte cinq hospitalisations de plus comparativement à la veille, pour un total de 493. Parmi ces patients, 83 sont aux soins intensifs, une hausse de trois.



On a effectué 24 612 prélèvements le 13 octobre, pour un total de 2 723 045.