Procès de Gilbert Rozon: la victime n’a pas dit «non», selon la défense

La victime alléguée de Gilbert Rozon a admis aux policiers ne jamais avoir considéré avoir été agressée sexuellement puisqu’elle s’est « laissé faire », a soutenu la défense, alors que son contre-interrogatoire s’est poursuivi mercredi.

« Je vous suggère que vous n’avez jamais dit “non” à M. Rozon ou démontré que vous ne vouliez pas avoir de relation sexuelle », a lancé à la plaignante Me Isabel Schurman, une des trois avocates de M. Rozon.

À la fin de son contre-interrogatoire, la victime alléguée a demandé une minute pour reprendre ses esprits à la juge. « La culpabilité et la honte ça ne devrait pas appartenir aux victimes. Je me sens coupable de ne pas m’être défendue davantage. Je le sais intellectuellement que ce n’est pas à moi d’avoir honte, mais 40 ans plus tard c’est encore ça que je ressens », a-t-elle confié, la voix brisée par l’émotion.

Au deuxième jour du procès pour viol et attentat à la pudeur du fondateur de Juste pour rire, la défense a mis de l’avant des extraits de la déclaration vidéo faite aux policiers par la victime en octobre 2017. « Elle leur dit que le fait qu’elle l’a laissé faire a éradiqué dans sa tête toute perception que c’était une agression sexuelle », a souligné Me Schurman.

La victime, dont l’identité est protégée par la cour, a fait un saut dans le temps la veille devant la juge Mélanie Hébert pour témoigner des événements qui se sont produits il y a 40 ans après une soirée dans une discothèque avec M. Rozon. Elle a soutenu s’être réveillée alors que l’ex-magnat de l’humour était sur elle. « Dans sa déclaration aux policiers, elle explique avoir dit à M. Rozon “Let’s go, vas-y” », a noté Me Schurman.

La défense a également soutenu que la victime a « modifié » sa version depuis sa rencontre avec les policiers. Devant le tribunal, la plaignante a utilisé les termes « contrainte », « oppression », « domination », « restriction », « pouvoir », « insistance », six mots qu’elle n’a jamais prononcés lors de sa rencontre avec les policiers a insisté la défense.

« On ne m’a pas donné un guide de procédures avant de faire ma déclaration aux policiers. Si on m’avait dit que je devais mettre tout ce que je ressentais, je l’aurais mis, mais on m’a demandé de raconter des événements, pas mes sentiments », a-t-elle répondu.

Me Schurman a poursuivi en lui soulignant qu’elle n’a pas non plus dit aux enquêteurs avoir demandé à M. Rozon d’arrêter.

« Ce que je voulais c’est qu’il arrête […] Comment je l’ai dit, ce que j’ai dit, je ne le sais pas. Je peux juste vous dire que ce n’était pas une relation consentie », a indiqué la plaignante, rappelant qu’elle avait refusé à deux reprises les avances de M. Rozon cette nuit-là.

Mardi, la défense avait suggéré à la femme, aujourd’hui âgée de 60 ans, que c’est elle qui est allée rejoindre M. Rozon dans son lit. « Ah oui, vous me suggérez ça ? Bien non, ce n’est pas ce qui est arrivé », a répondu la plaignante avec aplomb.

La plaignante, qui avait 20 ans lors des événements allégués, a soutenu qu’avec du recul, elle estime aujourd’hui « être tombée dans un piège », lors de cette soirée avec M. Rozon.

#MoiAussi

La victime alléguée ne fait pas partie des neuf femmes qui avaient raconté au Devoir ainsi qu’au 98,5 FM avoir été victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles de la part de M. Rozon dans la foulée du mouvement de dénonciation #MoiAussi.

Elle a expliqué que les souvenirs de cette soirée de 1980 lui sont revenus lors de la vague de dénonciations. « Je me suis rappelé qu’en 1998, lorsque [M. Rozon avait plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle] et que le juge a prononcé une absolution en disant que c’était un événement isolé, je m’étais dit: “Mon Dieu, j’aurais dû lever la main” », a-t-elle expliqué.

C’est en rentrant chez elle qu’elle a réalisé qu’elle devait dénoncer cette fois. « Lorsque j’ai regardé ma fille qui avait le même âge que moi j’avais à l’époque, j’ai réalisé que j’étais ce qu’elle est, un petit minou. J’avais 19 ans […] Je n’étais même pas certaine qu’on pouvait appeler ça une agression sexuelle parce que je ne me suis pas débattue jusqu’à la fin », a-t-elle confié.

Rozon témoignera

Jusqu’à aujourd’hui, il a toujours nié les allégations. « Je n’ai jamais fait l’amour à quelqu’un si une personne a dit non, jamais », avait-il dit à une journaliste de TVA Nouvelles.

En quittant le palais en fin de journée mardi, M. Rozon a affirmé qu’il témoignera pour sa défense.

Son procès doit se poursuivre en après-midi, la juge tranchera si la Couronne pourra appeler un deuxième témoin, alors que la défense s’y oppose.