L’état de l’économie mondiale

Comment va l’économie mondiale ? Pas très bien, on s’en doute, mais on devrait avoir des données plus concrètes à ce sujet aujourd’hui. Le Fonds monétaire international (FMI) présente son rapport annuel de surveillance économique mondiale.

Cet exercice permet d’en savoir plus sur une foule de sujets, comme les effets économiques mondiaux de politiques nationales, par exemple. L’année dernière, le FMI avait conclu que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine nuisait à la croissance économique globale.

On pourrait aussi en apprendre davantage sur les répercussions économiques provoquées par la pandémie de COVID-19.